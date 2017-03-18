Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
7,7+куе за метр. Поржать можно? На кого это расчитано? А если ипотеку под 3% годовых всем выдавать буит 100500 куе за метр? Это до чего надо быть прозомбированным чтобы такие деньги платить за непонятно что?
Поржать конечно можно, но смешного тут мало. На кого расчитано: бывшая соседка и подруга сестры живет сейчас с прокурором-как он сорит деньгами это нужно видеть! скажу только, что в 2008 купил участок под застройку за 60 куе, а потом передумал строиться и купил готовый дом 400+ квадратов. Тот участок так и стоит с тех пор-продавать нет желания заморачиваться(с его слов). А есть же ещё судьи, СБУшники, депутаты, чиновники, бизнесмены... А сколько тех Тетрисов и ТТ на весь Киев?
Ну, понятно. Я про нормальных людей, которые деньги зарабатывают и умеют их считать Если мечтать жить среди подобных "небожителей", то не знаю... Мне противно. Собственно в НЛ в свое время на таких насмотрелся. Первый массовый заповедник "Ылиты".
Задирайте ренту, не стесняйтесь. Процесс пошёл. (с) Везде.
So long, pandemic pricing. Rents are skyrocketing
The days of rent discounts and "pandemic pricing" are over as rents across the US climb back up. The national median rent rose to $1,302 in September, up 15% from a year ago, according to a report from Apartment List, a rental listing site.
Цены на недвижимость растут. Почем мы будем покупать квартиры в конце 2021-го Цей матеріал також доступний українською Цены на недвижимость растут. Почем мы будем покупать квартиры в конце 2021-го Виктор Забоенко директор по продажам SAGA Development, эксперт по недвижимости
Сразу всем ясно, что Ыкспёрд - незаинтересованное лицо. Поехали.
01.10.2021, 16:23 0 0 За последний год цена за один квадратный метр выросла с 25 200 грн до 32 500 грн. И это не предел Недвижимость в Украине дорожает и это уже реальный факт. Всего за последний год медиана стартовой цены за один квадратный метр выросла почти на 30% – с 25 200 грн до 32 500 грн. При этом рост за прошлые пять лет составлял всего 15% – с 22 000 до 25 000 грн за квадратный метр.
К-к-как? Не на 50-80-100-300% как нам тут доходчиво и на пальцах рассказывают, а всего на 30%. "Такой хоккей нам не нужен" (с). Едем дальше.
Вполне вероятно, что до конца года эта тенденция сохранится.
Причины
Существует шесть основных триггеров, которые формируют тренды на рынке недвижимости. Разберем каждый из них отдельно.
1. Темпы инфляции.
За 2021 год инфляция выросла с 2,7% до более 10%, опередив все самые смелые прогнозы аналитиков. При высоких темпах инфляции люди, наблюдая рост цен, понимают, что их наличка обесценивается – следовательно, они не хотят хранить деньги "под подушкой" и ищут, куда их можно инвестировать. И самая быстрая альтернатива для этого – именно недвижимость.
Ну конечно, больше от инфляции ничего не спасет кроме овноблока (уже и "бетон"-то писать рука не поднимается)
2. Стоимость сырья и материалов, которая составляет около 60% в структуре затрат на строительство. С начала года только металл подорожал на 65%, потянув за собой цены на все, в состав чего он входит. Глобально, все основные строительные материалы выросли на 15-20%, что не может не сказаться на стоимости квадратного метра.
Ну-да, ну-да. Как-же. Метал тоже всегда дорожает и никогда не дешевеет. Может чугунных чушек купить и с ними потом в магаз ходить? А что? Металл на 65% подорожал, а бетон (ой, опять)...а овноблок на 30%. Так металл покупать выгодней! "Адназначна!"(С)
3. Стрессовые ситуации.
Гарик Корогодский однажды резонно заметил: "Когда украинский человек чего-то опасается или боится, он вкладывает деньги в недвижимость". И действительно – на наш рынок недвижимости влияет любая стрессовая ситуация, которая происходит в стране, будь то локдаун, нестабильный курс, геополитика, экономическая повестка или природные катаклизмы.
Ой! Один "независимый Ыксперд ссылается на другого, еще более не заинтересованного" ми-ми-ми. Да, наш народ он такой. Как все заливалось бабками и все росло до 2008 года - не покупали, сссууки. Только цены с чего-то росли - не понятно. А как кризис пришел - ринулись все скупать на падающих ценах. В 2015 цены не от того йопнулись в пол, что пуйло в открытую ввалился и наших в фарш расстреливал в Дебальцево и все боялись что на Киев со стороны Чернигова пойдет, а от того что все со страха кинулись скупать стояками. Да, кинулись. Но как раз те, кто не опасался и не боялся. Меня среди таких не было. А Трибеко купило по 10 куе за однущку стояк Круш.
4. Альтернативные источники сохранения капиталов.
Когда у человека накапливается определенный капитал, он сталкивается с выбором, куда отнести эти деньги – на банковский депозит или какой-либо альтернативный источник. Банки всегда были одним из главных конкурентов недвижимости в плане инвестирования. Но сейчас они предлагают очень низкие ставки по депозитам – 1-2% в долларах, 7-9% в гривнях, тогда как ранее банковский депозит давал примерную доходность от 12 до 18% годовых. При том, что недвижимость сейчас может давать доходность 8-12% в долларах.
А как-же! Держи карман шире! 8-12 в долларах! Налетай! Торопись! Покупай! ЖивопИсь! 4% за счастье, если не учитывать амортизацию, простоев и... постоянно снижающуюся доходность. А банки если поднимут %%, то все "Ынвесторы" на хаях продадут свои квартирки, рынок подождет и как только последний желающий перевернуться из овноблока в депозит сольет свою прэлесть, то на следующий день обвалится. И никак иначе.
5. Общая экономическая ситуация – мировая и локальная.
Являясь частью новых мировых экономических циклов, Украина, безусловно, зависима от внутренних экономических факторов. Сейчас средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте выходит на максимальные значения за всю историю страны – выше $529, а уже к концу года, по прогнозам, может перешагнуть за $600. Это говорит о том, что денег у людей, так или иначе, становится больше.
Перл! С 529 баксов зп - народ скупает стояками квартиры по 8 куе за метр. Вот железные люди! Ничто их не может пронять ни "европейские" цены в магазинах ни конская комуналь. Тупо скупают воздух над котлованом шо глухонемые.
6. Отношение спроса к предложению.
На первый взгляд может показаться, что в Киеве достаточно много строящихся объектов. Но на самом деле, исходя из всех предыдущих пунктов, понятен рост спроса: уровень доходности сузил альтернативы для инвестирования капитала, деньги, которые раньше лежали, условно говоря, "под матрасами", сейчас перетекают в недвижимости – соответственно, спрос повышается. А хороших предложений меньше, чем он того требует.
Учитывая влияние этих основных факторов и общий экономический цикл в Украине и в мире, средняя цена на недвижимость будет продолжать движение вверх.
Ну это без вариантов. Если в мире все растет, то и у нас растет. Если в мире все падает, то и у нас все растет. Буитокадаражать! Броня крепка и танки наши быстры!
rjkz написав: 7,7+куе за метр. Поржать можно? На кого это расчитано? А если ипотеку под 3% годовых всем выдавать буит 100500 куе за метр? Это до чего надо быть прозомбированным чтобы такие деньги платить за непонятно что?
Откуда дровишки? — Из тени, вестимо; Отец тихо рубит, а я отвожу. (с)
rjkz написав: 7,7+куе за метр. Поржать можно? На кого это расчитано? А если ипотеку под 3% годовых всем выдавать буит 100500 куе за метр? Это до чего надо быть прозомбированным чтобы такие деньги платить за непонятно что?
Откуда дровишки? — Из тени, вестимо; Отец тихо рубит, а я отвожу. (с)
Цены на недвижимость растут. Почем мы будем покупать квартиры в конце 2021-го Цей матеріал також доступний українською Цены на недвижимость растут. Почем мы будем покупать квартиры в конце 2021-го Виктор Забоенко директор по продажам SAGA Development, эксперт по недвижимости
Сразу всем ясно, что Ыкспёрд - незаинтересованное лицо. Поехали.
01.10.2021, 16:23 0 0 За последний год цена за один квадратный метр выросла с 25 200 грн до 32 500 грн. И это не предел Недвижимость в Украине дорожает и это уже реальный факт. Всего за последний год медиана стартовой цены за один квадратный метр выросла почти на 30% – с 25 200 грн до 32 500 грн. При этом рост за прошлые пять лет составлял всего 15% – с 22 000 до 25 000 грн за квадратный метр.
К-к-как? Не на 50-80-100-300% как нам тут доходчиво и на пальцах рассказывают, а всего на 30%. "Такой хоккей нам не нужен" (с). Едем дальше.
Вполне вероятно, что до конца года эта тенденция сохранится.
Причины
Существует шесть основных триггеров, которые формируют тренды на рынке недвижимости. Разберем каждый из них отдельно.
1. Темпы инфляции.
За 2021 год инфляция выросла с 2,7% до более 10%, опередив все самые смелые прогнозы аналитиков. При высоких темпах инфляции люди, наблюдая рост цен, понимают, что их наличка обесценивается – следовательно, они не хотят хранить деньги "под подушкой" и ищут, куда их можно инвестировать. И самая быстрая альтернатива для этого – именно недвижимость.
Ну конечно, больше от инфляции ничего не спасет кроме овноблока (уже и "бетон"-то писать рука не поднимается)
2. Стоимость сырья и материалов, которая составляет около 60% в структуре затрат на строительство. С начала года только металл подорожал на 65%, потянув за собой цены на все, в состав чего он входит. Глобально, все основные строительные материалы выросли на 15-20%, что не может не сказаться на стоимости квадратного метра.
Ну-да, ну-да. Как-же. Метал тоже всегда дорожает и никогда не дешевеет. Может чугунных чушек купить и с ними потом в магаз ходить? А что? Металл на 65% подорожал, а бетон (ой, опять)...а овноблок на 30%. Так металл покупать выгодней! "Адназначна!"(С)
3. Стрессовые ситуации.
Гарик Корогодский однажды резонно заметил: "Когда украинский человек чего-то опасается или боится, он вкладывает деньги в недвижимость". И действительно – на наш рынок недвижимости влияет любая стрессовая ситуация, которая происходит в стране, будь то локдаун, нестабильный курс, геополитика, экономическая повестка или природные катаклизмы.
Ой! Один "независимый Ыксперд ссылается на другого, еще более не заинтересованного" ми-ми-ми. Да, наш народ он такой. Как все заливалось бабками и все росло до 2008 года - не покупали, сссууки. Только цены с чего-то росли - не понятно. А как кризис пришел - ринулись все скупать на падающих ценах. В 2015 цены не от того йопнулись в пол, что пуйло в открытую ввалился и наших в фарш расстреливал в Дебальцево и все боялись что на Киев со стороны Чернигова пойдет, а от того что все со страха кинулись скупать стояками. Да, кинулись. Но как раз те, кто не опасался и не боялся. Меня среди таких не было. А Трибеко купило по 10 куе за однущку стояк Круш.
4. Альтернативные источники сохранения капиталов.
Когда у человека накапливается определенный капитал, он сталкивается с выбором, куда отнести эти деньги – на банковский депозит или какой-либо альтернативный источник. Банки всегда были одним из главных конкурентов недвижимости в плане инвестирования. Но сейчас они предлагают очень низкие ставки по депозитам – 1-2% в долларах, 7-9% в гривнях, тогда как ранее банковский депозит давал примерную доходность от 12 до 18% годовых. При том, что недвижимость сейчас может давать доходность 8-12% в долларах.
А как-же! Держи карман шире! 8-12 в долларах! Налетай! Торопись! Покупай! ЖивопИсь! 4% за счастье, если не учитывать амортизацию, простоев и... постоянно снижающуюся доходность. А банки если поднимут %%, то все "Ынвесторы" на хаях продадут свои квартирки, рынок подождет и как только последний желающий перевернуться из овноблока в депозит сольет свою прэлесть, то на следующий день обвалится. И никак иначе.
5. Общая экономическая ситуация – мировая и локальная.
Являясь частью новых мировых экономических циклов, Украина, безусловно, зависима от внутренних экономических факторов. Сейчас средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте выходит на максимальные значения за всю историю страны – выше $529, а уже к концу года, по прогнозам, может перешагнуть за $600. Это говорит о том, что денег у людей, так или иначе, становится больше.
Перл! С 529 баксов зп - народ скупает стояками квартиры по 8 куе за метр. Вот железные люди! Ничто их не может пронять ни "европейские" цены в магазинах ни конская комуналь. Тупо скупают воздух над котлованом шо глухонемые.
6. Отношение спроса к предложению.
На первый взгляд может показаться, что в Киеве достаточно много строящихся объектов. Но на самом деле, исходя из всех предыдущих пунктов, понятен рост спроса: уровень доходности сузил альтернативы для инвестирования капитала, деньги, которые раньше лежали, условно говоря, "под матрасами", сейчас перетекают в недвижимости – соответственно, спрос повышается. А хороших предложений меньше, чем он того требует.
Учитывая влияние этих основных факторов и общий экономический цикл в Украине и в мире, средняя цена на недвижимость будет продолжать движение вверх.
Ну это без вариантов. Если в мире все растет, то и у нас растет. Если в мире все падает, то и у нас все растет. Буитокадаражать! Броня крепка и танки наши быстры!
Поток сознанія:-)
А всього-то навсього тре прийняти рішення і продать бусінки які пють кров з нужденних в крові над головою українців.
Продавай…. Ми тобі зробили + 30% від мхз. Твій бог пздца і розрухи зРадіо обіцяє ще -40% від мхз. Ітого буде тобі -70% за півроку!!!!! Від ціни за яку зараз продаси. Нафіга та оренда! Тим більше продаси по ціні ньйорка, чи шо ти там собі нашифрував:-)