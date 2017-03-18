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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86418642864386448645>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:17

Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:21

  Frant написав:Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html

Епеня с ромашками под Жашковом
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 04 жов, 2021 08:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:21

  rjkz написав:свидетелям святости никонова посвящается

А почему там Никонов вдруг стал Юрием?
Ребрендинг?
Ох уж эти КАНовские маркетологи :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:28

  Frant написав:Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html

За вырученные деньги можно купить половину забацаной гостинки у метро в Киеве.
Америка печатает деньги только для Киева.
Остальным болт.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:36

  UA написав:
  Frant написав:Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html

За вырученные деньги можно купить половину забацаной гостинки у метро в Киеве.
Америка печатает деньги только для Киева.
Остальным болт.

Не такі вже Єпеня - 60 км від Києва, 45 хв їзди хорошою прямою автострадою.

Чим думають люди, коли витрачають 90 000 - 100 000 дол. на будівництво гарного двоповерхового будинку в Єпенях, а потім намагаються продати його за 1/3 вартості?????

За 28000 дол. - думаю, можна купити безбалконну гостінку на проспекті Науки чи Троєщині, на першому чи останньому поверсі. Ну, за 33 000 дол. - точно можна купити)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:50

  Frant написав:За 28000 дол. - думаю, можна купити безбалконну гостінку на проспекті Науки чи Троєщині, на першому чи останньому поверсі. Ну, за 33 000 дол. - точно можна купити)))


Тільки навіщо вона за такі гроші, щоб згадувати скільки за неї давали в 2008році?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:53

  Frant написав:Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html


Відстань від Києва 137км:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BC%D1%82)
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:02

  Frant написав:Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html

вставило, очень стильный ремонт, все органично сочетается в нем, интерьер и экстерьер, и цветовая гамма, и конструктивные решения, и подбор материалов...

:mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 04 жов, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:04

  rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
То о чем нам Максим без конца поет.
А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.

Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.

Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:06

  UA написав:
  Frant написав:Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html

За вырученные деньги можно купить половину забацаной гостинки у метро в Киеве.
Америка печатает деньги только для Киева.
Остальным болт.
на моей малой родине (обл.центр) однушки от 9куе на окраине . Про дорожай нет не слышали. самая интересная картина в районе 18-22 куе там и однушки и двушки и трёшки живут, все в разных состояниях но есть и с ремонтами. Омерика печатает только для Киева ... Похоже на новое экономическое чудо с загоном буратин в бетон.

Зы я давно говорил что дорожай не настоящий, если растёт должно все расти. Иначе растут только хотелки, в Киеве ещё можно побаловаться хотелкой а за 50 км уже будут торговаться за каждый цент. Другими словами буратины то есть везде, но буратины с деньгами в основном в Киеве.
vitaliian
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