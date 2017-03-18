Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. То о чем нам Максим без конца поет. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.
Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.
Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно
За вырученные деньги можно купить половину забацаной гостинки у метро в Киеве. Америка печатает деньги только для Киева. Остальным болт.
на моей малой родине (обл.центр) однушки от 9куе на окраине . Про дорожай нет не слышали. самая интересная картина в районе 18-22 куе там и однушки и двушки и трёшки живут, все в разных состояниях но есть и с ремонтами. Омерика печатает только для Киева ... Похоже на новое экономическое чудо с загоном буратин в бетон.
Зы я давно говорил что дорожай не настоящий, если растёт должно все расти. Иначе растут только хотелки, в Киеве ещё можно побаловаться хотелкой а за 50 км уже будут торговаться за каждый цент. Другими словами буратины то есть везде, но буратины с деньгами в основном в Киеве.