Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. То о чем нам Максим без конца поет. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.
Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.
Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно
Ну ОК, Файна. Но скажите мне, шовотэтатакое?! Пейзажка. Забор 4 метра! 4 гребаных метра высотой! Им показалось мало - они сделали его глухим. Реально паранойя у людей. Вокруг американского посольства похожий забор но даже там он не глухой.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 04 жов, 2021 09:33, всього редагувалось 2 разів.
Зы я давно говорил что дорожай не настоящий, если растёт должно все расти.
Не обязательно. Даже в Израиле где невероятный дефицит земли, прирост населения, ипотека с мизерными % на 30 лет и то рост цен на недвижимость далеко НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЕН по всей стране и порой отличается значительно. А что уже про Украину говорить, когда там расстояния от условного "мухосранска" до Киева в разы больше, а инфраструктура, ситуация с работой и вообще уровень жизни в разы хуже.
"Рост населения до конца текущего столетия коснется практически исключительно городов", - говорит Джоэл Коэн, возглавляющий лабораторию по изучению населения в Рокфеллеровском университете и Колумбийском университете (Нью-Йорк).
"Получается, каждые пять-шесть дней до 2100 года в городах будет становиться на миллион человек больше", - утверждает автор книги "Сколько людей выдержит Земля?"
Примерно половина населения Земли будет жить в относительно небольших городах (0,5-3 млн жителей). Остальные поселятся в мегаполисах, численность населения которых насчитывает 10 млн или более. Причем большинство из них будут расположены в развивающихся странах, таких как Китай, Индия..."
Думаю и Украина в том числе... Если в будущем огромные мегаполисы будут ещё большим центром притяжения для населения своей страны, то и Киев ждёт та же участь.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 04 жов, 2021 09:41, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну ОК, Файна. Но скажите мне, шовотэтатакое?! Пейзажка. Забор 4 метра! 4 гребаных метра высотой! Им показалось мало - они сделали его глухим. Реально паранойя у людей.
это посольство японии, максим
Я думал о том, что это, вероятно, может быть чье-то посольство. Там их вокруг немало, но такого забора нет ни у кого. Ни по высоте, ни, тем более, глухого. Там колючая проволока органично смотрелась бы.
rjkz написав: Ну, понятно. Я про нормальных людей, которые деньги зарабатывают и умеют их считать Если мечтать жить среди подобных "небожителей", то не знаю... Мне противно. Собственно в НЛ в свое время на таких насмотрелся. Первый массовый заповедник "Ылиты".
Нормальные там тоже найдутся, только покупают они не по 7,7 сейчас, а во время строительства по 2-2,5. Один счастливый обладатель даже периодически сюда заходит. А квартиры в модных домах мегаполисов цивилизованного мира кто покупает-средний класс, погрязший в кредитах и лизингах по самые уши? В каком нибудь Порше Тауэре вы врятли встретите много людей "которые деньги зарабатывают и умеют их считать". Такова жизнь и от наших хотелок сие не зависит к сожалению. „Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого. “ Как то так.
airmax78 написав:Ну ОК, Файна. Но скажите мне, шовотэтатакое?! Пейзажка. Забор 4 метра! 4 гребаных метра высотой! Им показалось мало - они сделали его глухим. Реально паранойя у людей.
это посольство японии, максим
Я думал о том, что это, вероятно, может быть чье-то посольство. Там их вокруг немало, но такого забора нет ни у кого. Ни по высоте, ни, тем более, глухого. Там колючая проволока органично смотрелась бы.
вы помните, что там было раньше? да, японцы полностью перестроили здание, но спасать там уже было нечего единственное шо им можно сказать- домо аригато