Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Я думал о том, что это, вероятно, может быть чье-то посольство. Там их вокруг немало, но такого забора нет ни у кого. Ни по высоте, ни, тем более, глухого. Там колючая проволока органично смотрелась бы.
вы помните, что там было раньше? да, японцы полностью перестроили здание, но спасать там уже было нечего единственное шо им можно сказать- домо аригато
К дому никаких вопросов. Молодцы - и дом симпатичный построили и прилегающую терриотрию реанимировали. Но с требованиями безопасности явный перебор. Ну Ок.
airmax78 написав:Я думал о том, что это, вероятно, может быть чье-то посольство. Там их вокруг немало, но такого забора нет ни у кого. Ни по высоте, ни, тем более, глухого. Там колючая проволока органично смотрелась бы.
вы помните, что там было раньше? да, японцы полностью перестроили здание, но спасать там уже было нечего единственное шо им можно сказать- домо аригато
К дому никаких вопросов. Молодцы - и дом симпатичный построили и прилегающую терриотрию реанимировали. Но с требованиями безопасности явный перебор. Ну Ок.
Уровень безопасности определяется их полиси. Поставит их МИД Украину на один уровень с Норвегией - срежут забор и организуют живую изгородь из сакур.
airmax78 написав:К дому никаких вопросов. Молодцы - и дом симпатичный построили и прилегающую терриотрию реанимировали. Но с требованиями безопасности явный перебор. Ну Ок.
Уровень безопасности определяется их полиси. Поставит их МИД Украину на один уровень с Норвегией - срежут забор и организуют живую изгородь из сакур.
Да я понял уже: спустились на Воздвиженку посмотрели на резиденцию посла Южной Кореи - сказали, хотим также, только в 2 раза выше и чтобы никто не подглядывал. В любом случае приятно что такое большое здание заняли. Значит интерес к Украине есть и довольно приличный. Кормить японцев чем-то надо.
rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. То о чем нам Максим без конца поет. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.
Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.
Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно
Читал в чатах, Галактику штурмуют толпы попрошаек - типа "беженцы"