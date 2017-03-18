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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8638863986408641

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:48

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Я думал о том, что это, вероятно, может быть чье-то посольство. Там их вокруг немало, но такого забора нет ни у кого. Ни по высоте, ни, тем более, глухого. Там колючая проволока органично смотрелась бы.
вы помните, что там было раньше?
да, японцы полностью перестроили здание, но спасать там уже было нечего
единственное шо им можно сказать- домо аригато

К дому никаких вопросов. Молодцы - и дом симпатичный построили и прилегающую терриотрию реанимировали. Но с требованиями безопасности явный перебор. Ну Ок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:18

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Я думал о том, что это, вероятно, может быть чье-то посольство. Там их вокруг немало, но такого забора нет ни у кого. Ни по высоте, ни, тем более, глухого. Там колючая проволока органично смотрелась бы.
вы помните, что там было раньше?
да, японцы полностью перестроили здание, но спасать там уже было нечего
единственное шо им можно сказать- домо аригато

К дому никаких вопросов. Молодцы - и дом симпатичный построили и прилегающую терриотрию реанимировали. Но с требованиями безопасности явный перебор. Ну Ок.

Уровень безопасности определяется их полиси.
Поставит их МИД Украину на один уровень с Норвегией - срежут забор и организуют живую изгородь из сакур.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:20

  UA написав:
  airmax78 написав:К дому никаких вопросов. Молодцы - и дом симпатичный построили и прилегающую терриотрию реанимировали. Но с требованиями безопасности явный перебор. Ну Ок.

Уровень безопасности определяется их полиси.
Поставит их МИД Украину на один уровень с Норвегией - срежут забор и организуют живую изгородь из сакур.

Да я понял уже: спустились на Воздвиженку посмотрели на резиденцию посла Южной Кореи - сказали, хотим также, только в 2 раза выше и чтобы никто не подглядывал.
В любом случае приятно что такое большое здание заняли. Значит интерес к Украине есть и довольно приличный. Кормить японцев чем-то надо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html
Аж кров з очей
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
То о чем нам Максим без конца поет.
А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.

Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.

Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно
Читал в чатах, Галактику штурмуют толпы попрошаек - типа "беженцы"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:19

  Faceless написав:
Frant написав:Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html
Аж кров з очей

Купляйте, задешево! Дешевше грибів!
Потім , через пару років, перепродасте з накруткою 50%!!!
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