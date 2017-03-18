hume написав:

rjkz написав: [и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.

То о чем нам Максим без конца поет.

А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней. [и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.То о чем нам Максим без конца поет.А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно