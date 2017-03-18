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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8640864186428643>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:05

  roberto dark написав: "Рост населения до конца текущего столетия коснется практически исключительно городов", - говорит Джоэл Коэн, возглавляющий лабораторию по изучению населения в Рокфеллеровском университете и Колумбийском университете (Нью-Йорк).

"Получается, каждые пять-шесть дней до 2100 года в городах будет становиться на миллион человек больше", - утверждает автор книги "Сколько людей выдержит Земля?"

Примерно половина населения Земли будет жить в относительно небольших городах (0,5-3 млн жителей). Остальные поселятся в мегаполисах, численность населения которых насчитывает 10 млн или более. Причем большинство из них будут расположены в развивающихся странах, таких как Китай, Индия..."

Думаю и Украина в том числе... Если в будущем огромные мегаполисы будут ещё большим центром притяжения для населения своей страны, то и Киев ждёт та же участь. :wink:


Есть исследование по ТОП100 городам с оценкой населения до 2100-го года. Вывод такой - население крупных городов будет расти лишь в странах с позитивным демографическим приростом. Что логично - для урбанизации нужны резервы в регионах. У нас они исчерпаны уже, и прирост населения Киева сменился падением. 2-й год к ряду.

Население будет снижаться даже в таких городах как Париж и Москва. А самыми крупными мегаполисами планеты станут столицы африканских государств Лагос и Киншаса

https://shared.uoit.ca/shared/faculty-s ... 4002469178
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:06

  Первый написав:Дійшли до того, що на думку форумчан, зараз шанс заробити 70% протягом року. До цього необхідно продати свою квартиру по діючим на сьогодні нью-йоркським цінам.

Я нічого не пропустив?

Чому апологети теорії зРадіо і ржкз так не роблять?

Прогноз оказался динамическим, поэтому есть нюансы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:13

  itkiev2015 написав:Интересует вопрос целесообразности покупки для жилья в этом комплексе .

Знаю что коммуналку по коммерческим тарифам.

Кто нибудь интересовался этим жк ?

В инете нашел только отзывы на Гугл картах

Посредине убитой промзоны, в непосредственной близости от цехов бывшего завода Радикал где все пропитано ртутью, для себя я бы не брал.
Я там часто бывал в одном офисе рядом, для жилья место не предназначено, советую съездить и посмотреть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:14

  Первый написав:Дійшли до того, що на думку форумчан, зараз шанс заробити 70% протягом року. До цього необхідно продати свою квартиру по діючим на сьогодні нью-йоркським цінам.

Я нічого не пропустив?

Чому апологети теорії зРадіо і ржкз так не роблять?


Конг - не апологет зРадио, но по-тихому слил часть бетона в доллар. Я уже говорил тебе, что если не используешь момент для фиксации прибыли, то и не заработаешь ничего даже если хай еще впереди

  airmax78 написав:Прогноз оказался динамическим, поэтому есть нюансы.


Я его еще не пересмотрел, а ты уже подгораешь )) Дождусь первой реакции рынков на тейперинг, будет более понятен масштаб бедствия - тогда и уточню
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:22

  Первый написав:
Поток сознанія:-)

А всього-то навсього тре прийняти рішення і продать бусінки які пють кров з нужденних в крові над головою українців.


Продавай…. Ми тобі зробили + 30% від мхз. Твій бог пздца і розрухи зРадіо обіцяє ще -40% від мхз.
Ітого буде тобі -70% за півроку!!!!! Від ціни за яку зараз продаси. Нафіга та оренда!
Тим більше продаси по ціні ньйорка, чи шо ти там собі нашифрував:-)

Просто ОЧЕВИДНЕ РІШЕННЯ


Родное сердце, ты даже проценты считать не умеешь, складывая их. Но в бутылку лезешь...

Если от МХЗ цены выросли на 30%, то чтобы упасть до -40% от МХЗ, они должны потерять не 70%, а 54%.

Только ты, доморощенный математик, забываешь, что в прогнозе был разброс от -20% до -40%, и приукрашаешь фактический рост, составивший не 30%, а 10% от МХЗ. Итого для исполнения прогноза по верхней границе цен достаточно их коррекции на 27%
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:29

Рубрика "Такой цветок в таком навозе"
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https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -55128880/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:29

  zРадио написав:
  Первый написав:Дійшли до того, що на думку форумчан, зараз шанс заробити 70% протягом року. До цього необхідно продати свою квартиру по діючим на сьогодні нью-йоркським цінам.

Я нічого не пропустив?

Чому апологети теорії зРадіо і ржкз так не роблять?


Конг - не апологет зРадио, но по-тихому слил часть бетона в доллар. Я уже говорил тебе, что если не используешь момент для фиксации прибыли, то и не заработаешь ничего даже если хай еще впереди

  airmax78 написав:Прогноз оказался динамическим, поэтому есть нюансы.


Я его еще не пересмотрел, а ты уже подгораешь )) Дождусь первой реакции рынков на тейперинг, будет более понятен масштаб бедствия - тогда и уточню


Конг? Так він в ан30 хоче зістрибнути по саму маковку:-) але Я так зрозумів що не може - там намагаються не поєднати в одному місці котлован і сусідній будинок.

Диви, ржкз, як і Ти, розказують про захмарні ціни. Але чомусь заробити бабла не хочуть.

От ти вже порахував. Шалені 27% не потрібні:-)

Розумієш зРадіо, коли ти сам не віриш, то як в це можуть повірити інші?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:31

  zРадио написав:..
Если от МХЗ цены выросли на 30%, то чтобы упасть до -40% от МХЗ, они должны потерять не 70%, а 54%.
..

ну да. Уполовиниться, я так и писал.
А так как гривневой дефляции мы сроду не видели, ждем бакс "паписсят"?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:36

  Первый написав:Конг? Так він в ан30 хоче зістрибнути по саму маковку:-) але Я так зрозумів що не може - там намагаються не поєднати в одному місці котлован і сусідній будинок


Ты у него спичрайтер, или как? Захочет - сам расскажет

  Первый написав:Диви, ржкз, як і Ти, розказують про захмарні ціни. Але чомусь заробити бабла не хочуть


Гггг. Так КРЖН нельзя шортить - нельзя продать то, чего у тебя нет, в отличие от фондового рынка, например. У меня единственная квартира, в которой я живу. В аренду я не вернусь, по крайней мере в Киеве. Зачем ты воздух сотрясаешь? Продать могут те, кто покупал с целью перепродажи. Им и адресуй свои ценные предложения


  Первый написав:Розумієш зРадіо, коли ти сам не віриш, то як в це можуть повірити інші?


Я пишу, удовлетворяя свои социальные потребности )) Мне это интересней, чем постить фоточки в инстаграмы и фейсбуки. Паства мне не нужна. Это у тебя от количества людей, которые тебе поверят, зависит доход, а мне - фиолетово
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 04 жов, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А самыми крупными мегаполисами планеты станут столицы африканских государств Лагос и Киншаса


Когда начнется обвал нереальных цен на жильё в Лагосе и Киншасе?
Востаннє редагувалось Investor_K в Пон 04 жов, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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