Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав: "Рост населения до конца текущего столетия коснется практически исключительно городов", - говорит Джоэл Коэн, возглавляющий лабораторию по изучению населения в Рокфеллеровском университете и Колумбийском университете (Нью-Йорк).
"Получается, каждые пять-шесть дней до 2100 года в городах будет становиться на миллион человек больше", - утверждает автор книги "Сколько людей выдержит Земля?"
Примерно половина населения Земли будет жить в относительно небольших городах (0,5-3 млн жителей). Остальные поселятся в мегаполисах, численность населения которых насчитывает 10 млн или более. Причем большинство из них будут расположены в развивающихся странах, таких как Китай, Индия..."
Думаю и Украина в том числе... Если в будущем огромные мегаполисы будут ещё большим центром притяжения для населения своей страны, то и Киев ждёт та же участь.
Есть исследование по ТОП100 городам с оценкой населения до 2100-го года. Вывод такой - население крупных городов будет расти лишь в странах с позитивным демографическим приростом. Что логично - для урбанизации нужны резервы в регионах. У нас они исчерпаны уже, и прирост населения Киева сменился падением. 2-й год к ряду.
Население будет снижаться даже в таких городах как Париж и Москва. А самыми крупными мегаполисами планеты станут столицы африканских государств Лагос и Киншаса
itkiev2015 написав:Интересует вопрос целесообразности покупки для жилья в этом комплексе .
Знаю что коммуналку по коммерческим тарифам.
Кто нибудь интересовался этим жк ?
В инете нашел только отзывы на Гугл картах
Посредине убитой промзоны, в непосредственной близости от цехов бывшего завода Радикал где все пропитано ртутью, для себя я бы не брал. Я там часто бывал в одном офисе рядом, для жилья место не предназначено, советую съездить и посмотреть.
А всього-то навсього тре прийняти рішення і продать бусінки які пють кров з нужденних в крові над головою українців.
Продавай…. Ми тобі зробили + 30% від мхз. Твій бог пздца і розрухи зРадіо обіцяє ще -40% від мхз. Ітого буде тобі -70% за півроку!!!!! Від ціни за яку зараз продаси. Нафіга та оренда! Тим більше продаси по ціні ньйорка, чи шо ти там собі нашифрував:-)
Просто ОЧЕВИДНЕ РІШЕННЯ
Родное сердце, ты даже проценты считать не умеешь, складывая их. Но в бутылку лезешь...
Если от МХЗ цены выросли на 30%, то чтобы упасть до -40% от МХЗ, они должны потерять не 70%, а 54%.
Только ты, доморощенный математик, забываешь, что в прогнозе был разброс от -20% до -40%, и приукрашаешь фактический рост, составивший не 30%, а 10% от МХЗ. Итого для исполнения прогноза по верхней границе цен достаточно их коррекции на 27%
Первый написав:Конг? Так він в ан30 хоче зістрибнути по саму маковку:-) але Я так зрозумів що не може - там намагаються не поєднати в одному місці котлован і сусідній будинок
Ты у него спичрайтер, или как? Захочет - сам расскажет
Первый написав:Диви, ржкз, як і Ти, розказують про захмарні ціни. Але чомусь заробити бабла не хочуть
Гггг. Так КРЖН нельзя шортить - нельзя продать то, чего у тебя нет, в отличие от фондового рынка, например. У меня единственная квартира, в которой я живу. В аренду я не вернусь, по крайней мере в Киеве. Зачем ты воздух сотрясаешь? Продать могут те, кто покупал с целью перепродажи. Им и адресуй свои ценные предложения
Первый написав:Розумієш зРадіо, коли ти сам не віриш, то як в це можуть повірити інші?
Я пишу, удовлетворяя свои социальные потребности )) Мне это интересней, чем постить фоточки в инстаграмы и фейсбуки. Паства мне не нужна. Это у тебя от количества людей, которые тебе поверят, зависит доход, а мне - фиолетово
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 04 жов, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.