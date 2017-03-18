Додано: Пон 04 жов, 2021 12:36

Первый написав: Конг? Так він в ан30 хоче зістрибнути по саму маковку:-) але Я так зрозумів що не може - там намагаються не поєднати в одному місці котлован і сусідній будинок Конг? Так він в ан30 хоче зістрибнути по саму маковку:-) але Я так зрозумів що не може - там намагаються не поєднати в одному місці котлован і сусідній будинок

Первый написав: Диви, ржкз, як і Ти, розказують про захмарні ціни. Але чомусь заробити бабла не хочуть Диви, ржкз, як і Ти, розказують про захмарні ціни. Але чомусь заробити бабла не хочуть

Первый написав: Розумієш зРадіо, коли ти сам не віриш, то як в це можуть повірити інші? Розумієш зРадіо, коли ти сам не віриш, то як в це можуть повірити інші?

Ты у него спичрайтер, или как? Захочет - сам расскажетГггг. Так КРЖН нельзя шортить - нельзя продать то, чего у тебя нет, в отличие от фондового рынка, например. У меня единственная квартира, в которой я живу. В аренду я не вернусь, по крайней мере в Киеве. Зачем ты воздух сотрясаешь? Продать могут те, кто покупал с целью перепродажи. Им и адресуй свои ценные предложенияЯ пишу, удовлетворяя свои социальные потребности )) Мне это интересней, чем постить фоточки в инстаграмы и фейсбуки. Паства мне не нужна. Это у тебя от количества людей, которые тебе поверят, зависит доход, а мне - фиолетово