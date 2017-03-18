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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8640864186428643

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:40

  Serg-ik написав:Рубрика "Такой цветок в таком навозе"
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... HotListing

https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -55128880/

Вложился не туда.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:50

  zРадио написав:
  Первый написав:
Поток сознанія:-)

А всього-то навсього тре прийняти рішення і продать бусінки які пють кров з нужденних в крові над головою українців.


Продавай…. Ми тобі зробили + 30% від мхз. Твій бог пздца і розрухи зРадіо обіцяє ще -40% від мхз.
Ітого буде тобі -70% за півроку!!!!! Від ціни за яку зараз продаси. Нафіга та оренда!
Тим більше продаси по ціні ньйорка, чи шо ти там собі нашифрував:-)

Просто ОЧЕВИДНЕ РІШЕННЯ


Родное сердце, ты даже проценты считать не умеешь, складывая их. Но в бутылку лезешь...

Если от МХЗ цены выросли на 30%, то чтобы упасть до -40% от МХЗ, они должны потерять не 70%, а 54%.

Только ты, доморощенный математик, забываешь, что в прогнозе был разброс от -20% до -40%, и приукрашаешь фактический рост, составивший не 30%, а 10% от МХЗ. Итого для исполнения прогноза по верхней границе цен достаточно их коррекции на 27%

Складні відсотки, геометрична прогресія і все таке. Тут одиниці їх вміють рахувати. Взагалі, що Ви хочете від пересічного безхвостого примата????
Добре,що успішні і доляреки - хоч таблицю множення на калькуляторі вміють порахувати.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:56

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Купляйте, задешево! Дешевше грибів!
Потім , через пару років, перепродасте з накруткою 50%!!!
Удивительно как этот дом там появился под Жашковом, если хозяева не будут регулярно наведываться - разберут на ценное.

Так повсюди, в прохідних місцях Єпенів. Я підозрюю, що і в Києві приблизно така ж ситуація.
Мені відомо, що в приватному секторі Києва - будинки обкрадаються на раз-два!

В глухих лісових селах, де немає руху людей - там неначе спокійніше. Особливо, якщо домовитись з місцевими сусідами і доплачувати їм "за охорону".
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:58

  zРадио написав:
  Первый написав:Конг? Так він в ан30 хоче зістрибнути по саму маковку:-) але Я так зрозумів що не може - там намагаються не поєднати в одному місці котлован і сусідній будинок


Ты у него спичрайтер, или как? Захочет - сам расскажет

  Первый написав:Диви, ржкз, як і Ти, розказують про захмарні ціни. Але чомусь заробити бабла не хочуть


Гггг. Так КРЖН нельзя шортить - нельзя продать то, чего у тебя нет, в отличие от фондового рынка, например. У меня единственная квартира, в которой я живу. В аренду я не вернусь, по крайней мере в Киеве. Зачем ты воздух сотрясаешь? Продать могут те, кто покупал с целью перепродажи. Им и адресуй свои ценные предложения


  Первый написав:Розумієш зРадіо, коли ти сам не віриш, то як в це можуть повірити інші?


Я пишу, удовлетворяя свои социальные потребности )) Мне это интересней, чем постить фоточки в инстаграмы и фейсбуки. Паства мне не нужна. Это у тебя от количества людей, которые тебе поверят, зависит доход, а мне - фиолетово


От ми й підійшли до моменту що Ти сам не віриш в свій прогноз. Цікаво, чи смішно Сержику і ко.

Ще десь ржкз пропав, невже вже перераховує кеш отриманий від реалізації за нью-йоркськими цінами київських орендних квартир:-)

Зи. Тойота перестала приймати замовлення у виробництво на рав4.

Криза і зубожіння:-(
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