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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:40
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airmax78
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:50
zРадио написав: Первый написав:
Поток сознанія:-)
А всього-то навсього тре прийняти рішення і продать бусінки які пють кров з нужденних в крові над головою українців.
Продавай…. Ми тобі зробили + 30% від мхз. Твій бог пздца і розрухи зРадіо обіцяє ще -40% від мхз.
Ітого буде тобі -70% за півроку!!!!! Від ціни за яку зараз продаси. Нафіга та оренда!
Тим більше продаси по ціні ньйорка, чи шо ти там собі нашифрував:-)
Просто ОЧЕВИДНЕ РІШЕННЯ
Родное сердце, ты даже проценты считать не умеешь, складывая их. Но в бутылку лезешь...
Если от МХЗ цены выросли на 30%, то чтобы упасть до -40% от МХЗ, они должны потерять не 70%, а 54%.
Только ты, доморощенный математик, забываешь, что в прогнозе был разброс от -20% до -40%, и приукрашаешь фактический рост, составивший не 30%, а 10% от МХЗ. Итого для исполнения прогноза по верхней границе цен достаточно их коррекции на 27%
Складні відсотки, геометрична прогресія і все таке. Тут одиниці їх вміють рахувати. Взагалі, що Ви хочете від пересічного безхвостого примата????
Добре,що успішні і доляреки - хоч таблицю множення на калькуляторі вміють порахувати.
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Frant
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:56
Grand Touring написав: Frant написав:
Купляйте, задешево! Дешевше грибів!
Потім , через пару років, перепродасте з накруткою 50%!!!
Удивительно как этот дом там появился под Жашковом, если хозяева не будут регулярно наведываться - разберут на ценное.
Так повсюди, в прохідних місцях Єпенів. Я підозрюю, що і в Києві приблизно така ж ситуація.
Мені відомо, що в приватному секторі Києва - будинки обкрадаються на раз-два!
В глухих лісових селах, де немає руху людей - там неначе спокійніше. Особливо, якщо домовитись з місцевими сусідами і доплачувати їм "за охорону".
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Frant
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:58
zРадио написав: Первый написав:
Конг? Так він в ан30 хоче зістрибнути по саму маковку:-) але Я так зрозумів що не може - там намагаються не поєднати в одному місці котлован і сусідній будинок
Ты у него спичрайтер, или как? Захочет - сам расскажет
Первый написав:
Диви, ржкз, як і Ти, розказують про захмарні ціни. Але чомусь заробити бабла не хочуть
Гггг. Так КРЖН нельзя шортить - нельзя продать то, чего у тебя нет, в отличие от фондового рынка, например. У меня единственная квартира, в которой я живу. В аренду я не вернусь, по крайней мере в Киеве. Зачем ты воздух сотрясаешь? Продать могут те, кто покупал с целью перепродажи. Им и адресуй свои ценные предложения
Первый написав:
Розумієш зРадіо, коли ти сам не віриш, то як в це можуть повірити інші?
Я пишу, удовлетворяя свои социальные потребности )) Мне это интересней, чем постить фоточки в инстаграмы и фейсбуки. Паства мне не нужна. Это у тебя от количества людей, которые тебе поверят, зависит доход, а мне - фиолетово
От ми й підійшли до моменту що Ти сам не віриш в свій прогноз. Цікаво, чи смішно Сержику і ко.
Ще десь ржкз пропав, невже вже перераховує кеш отриманий від реалізації за нью-йоркськими цінами київських орендних квартир:-)
Зи. Тойота перестала приймати замовлення у виробництво на рав4.
Криза і зубожіння:-(
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