Додано: Пон 04 жов, 2021 13:10

Первый написав: От ми й підійшли до моменту що Ти сам не віриш в свій прогноз. Цікаво, чи смішно Сержику і ко От ми й підійшли до моменту що Ти сам не віриш в свій прогноз. Цікаво, чи смішно Сержику і ко

Первый написав: Зи. Тойота перестала приймати замовлення у виробництво на рав4.

Криза і зубожіння:-( Зи. Тойота перестала приймати замовлення у виробництво на рав4.Криза і зубожіння:-(

Не знаю, с чего ты так решил - убедительных аргументов тому нет. Цены марта 2020-го с учетом последовавшего обвала экономики, уже являлись завышенными, и их дальнейший рост - еще большее надувание пузыря, который все равно лопнет. В своем прогнозе я уверен, можешь не сомневаться.В чем ты отчасти прав, так это в том, что для меня мир клином на КРЖН не сошелся, в отличие от тебя и прочих горе-инвесторов, не умеющих ни во что другое.А Сержиком, плиз, не прикрывайся - уж если он не купил до мая 2020-го, когда я впервые появился на ветке, то точно не прогноз зРадио тому причина. И вообще он есть на форуме, и имея личные претензии, высказал бы их прямоВключи думалку и вспомни, когда последний раз ты видел дефицит авто. Я - летом 2008-го. История учит только тому, что ничему не учит (с)