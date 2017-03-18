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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:40
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:56
Grand Touring написав: Frant написав:
Купляйте, задешево! Дешевше грибів!
Потім , через пару років, перепродасте з накруткою 50%!!!
Удивительно как этот дом там появился под Жашковом, если хозяева не будут регулярно наведываться - разберут на ценное.
Так повсюди, в прохідних місцях Єпенів. Я підозрюю, що і в Києві приблизно така ж ситуація.
Мені відомо, що в приватному секторі Києва - будинки обкрадаються на раз-два!
В глухих лісових селах, де немає руху людей - там неначе спокійніше. Особливо, якщо домовитись з місцевими сусідами і доплачувати їм "за охорону".
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:58
zРадио написав: Первый написав:
Конг? Так він в ан30 хоче зістрибнути по саму маковку:-) але Я так зрозумів що не може - там намагаються не поєднати в одному місці котлован і сусідній будинок
Ты у него спичрайтер, или как? Захочет - сам расскажет
Первый написав:
Диви, ржкз, як і Ти, розказують про захмарні ціни. Але чомусь заробити бабла не хочуть
Гггг. Так КРЖН нельзя шортить - нельзя продать то, чего у тебя нет, в отличие от фондового рынка, например. У меня единственная квартира, в которой я живу. В аренду я не вернусь, по крайней мере в Киеве. Зачем ты воздух сотрясаешь? Продать могут те, кто покупал с целью перепродажи. Им и адресуй свои ценные предложения
Первый написав:
Розумієш зРадіо, коли ти сам не віриш, то як в це можуть повірити інші?
Я пишу, удовлетворяя свои социальные потребности )) Мне это интересней, чем постить фоточки в инстаграмы и фейсбуки. Паства мне не нужна. Это у тебя от количества людей, которые тебе поверят, зависит доход, а мне - фиолетово
От ми й підійшли до моменту що Ти сам не віриш в свій прогноз. Цікаво, чи смішно Сержику і ко.
Ще десь ржкз пропав, невже вже перераховує кеш отриманий від реалізації за нью-йоркськими цінами київських орендних квартир:-)
Зи. Тойота перестала приймати замовлення у виробництво на рав4.
Криза і зубожіння:-(
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:02
Investor_K написав: zРадио написав:
А самыми крупными мегаполисами планеты станут столицы африканских государств Лагос и Киншаса
Когда начнется обвал нереальных цен на жильё в Лагосе и Киншасе?
сразу после Афгана. Сейчас хрущи 70х годов в Кабуле па 150К баксов треха.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:05
Первый написав:
-)
Зи. Тойота перестала приймати замовлення у виробництво на рав4.
Криза і зубожіння:-(
Много комплектующих не могут своевременно получить. Заводы не отгружают. К зубожинню это не причем.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:05
Первый написав:
..
Зи. Тойота перестала приймати замовлення у виробництво на рав4.
ничо се. Задумался над финтом ушами - продать свою полугодичную дороже чем взял. Сдерживает тока мысль о том что за выручку купить особо нечего
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:10
Первый написав:
От ми й підійшли до моменту що Ти сам не віриш в свій прогноз. Цікаво, чи смішно Сержику і ко
Не знаю, с чего ты так решил - убедительных аргументов тому нет. Цены марта 2020-го с учетом последовавшего обвала экономики, уже являлись завышенными, и их дальнейший рост - еще большее надувание пузыря, который все равно лопнет. В своем прогнозе я уверен, можешь не сомневаться.
В чем ты отчасти прав, так это в том, что для меня мир клином на КРЖН не сошелся, в отличие от тебя и прочих горе-инвесторов, не умеющих ни во что другое.
А Сержиком, плиз, не прикрывайся - уж если он не купил до мая 2020-го, когда я впервые появился на ветке, то точно не прогноз зРадио тому причина. И вообще он есть на форуме, и имея личные претензии, высказал бы их прямо
Первый написав:
Зи. Тойота перестала приймати замовлення у виробництво на рав4.
Криза і зубожіння:-(
Включи думалку и вспомни, когда последний раз ты видел дефицит авто. Я - летом 2008-го. История учит только тому, что ничему не учит (с)
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:18
Первый написав:
От ми й підійшли до моменту що Ти сам не віриш в свій прогноз. Цікаво, чи смішно Сержику і ко.
"ко"-это продавцы?
Смотрел квартиру. Спросил риелтора сколько другие предлагают. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%.
Общался с товарищем. Его знакомый риелтор говорит, что реальные сделки на вторичке проходят с большой скидкой от того, что хотят изначально по объявлениям
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:22
Serg-ik написав:
..
.. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%.
..
я давеча по просьбе знакомого зарегился и разместил на ОЛХ какую-то дичь для велосипеда за 600 грн. Новая, в магазине 900.
В личке куча сообщений - "возьму за 300", "максимум 400".
Шлю всех к куям. Пишу, что через неделю подыму цену до 700.
Вещь новая, не подошла
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:31
sequence написав: Serg-ik написав:
..
.. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%.
..
я давеча по просьбе знакомого зарегился и разместил на ОЛХ какую-то дичь для велосипеда за 600 грн. Новая, в магазине 900.
В личке куча сообщений - "возьму за 300", "максимум 400".
Шлю всех к куям. Пишу, что через неделю подыму цену до 700.
Вещь новая, не подошла
На ОЛХ - повно шаровиків.
Щоб продати дріб'язок за адекватною ціною, треба півроку.
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Frant
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