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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8641864286438644

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:53

когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс.
https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy
как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Serg-ik написав:..
.. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%.
..

я давеча по просьбе знакомого зарегился и разместил на ОЛХ какую-то дичь для велосипеда за 600 грн. Новая, в магазине 900.
В личке куча сообщений - "возьму за 300", "максимум 400".
Шлю всех к куям. Пишу, что через неделю подыму цену до 700.
Вещь новая, не подошла
на барахолке форума харьков турист выложите, олх - сакс
kingkongovets
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