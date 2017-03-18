как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:53
когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс.
как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на барахолке форума харьков турист выложите, олх - сакс
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