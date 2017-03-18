как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:53
когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс.
как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на барахолке форума харьков турист выложите, олх - сакс
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:40
Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:46
Жилье в США становится все менее доступным. Не помогают даже рекордно низкие ставки по ипотеке.
Среднее американское домоходяйство должно выплачивать по ипотеке 32.1% своего дохода. Рекорд был в 2008-м, когда этот уровень был 34.2%.
Mortgage payments are getting more and more unaffordable
Record growth in home prices is erasing savings typically delivered by low interest rates
Может ли бум на рынке недвижимости продолжиться?
Так точно.
Если будет продолжаться рост доходов, ипотечная ставка будет оставаться низкой, продолжат печатать бабло и рост цен будет выше 5% в год.
Наверно так и будет.
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