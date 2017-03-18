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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8642864386448645>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 93
1. Не вище 900
15%
14
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:53

когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс.
https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy
как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Serg-ik написав:..
.. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%.
..

я давеча по просьбе знакомого зарегился и разместил на ОЛХ какую-то дичь для велосипеда за 600 грн. Новая, в магазине 900.
В личке куча сообщений - "возьму за 300", "максимум 400".
Шлю всех к куям. Пишу, что через неделю подыму цену до 700.
Вещь новая, не подошла
на барахолке форума харьков турист выложите, олх - сакс
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:40

  Serg-ik написав:когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс.
https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy
как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так

Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:46

Жилье в США становится все менее доступным. Не помогают даже рекордно низкие ставки по ипотеке.
Среднее американское домоходяйство должно выплачивать по ипотеке 32.1% своего дохода. Рекорд был в 2008-м, когда этот уровень был 34.2%.

Mortgage payments are getting more and more unaffordable
Record growth in home prices is erasing savings typically delivered by low interest rates
https://www.foxbusiness.com/economy/mor ... affordable

Может ли бум на рынке недвижимости продолжиться?
Так точно.
Если будет продолжаться рост доходов, ипотечная ставка будет оставаться низкой, продолжат печатать бабло и рост цен будет выше 5% в год. 8)
Наверно так и будет. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Плюсую: https://news.finance.ua/ru/news/-/50120 ... -sotsopros
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:41

  airmax78 написав:Плюсую: https://news.finance.ua/ru/news/-/50120 ... -sotsopros

интересно бы было посмотреть результаты такого опроса по годам начиная с 2000го
думаю +- результаты аналогичные)
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 04 жов, 2021 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:47

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Плюсую: https://news.finance.ua/ru/news/-/50120 ... -sotsopros

интересно бы было посмотреть результаты такого опроса по годам начиная с 2000го

в смысле денех никогда не было и всегда становилось тока хуже? :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:02

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс.
https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy
как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так

Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.

По итогам второго квартала текущего года доходы украинцев составляли 1079,8 млрд, в то же время расходы — 1166,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Также стало известно, что в отчетный период общая сумма сбережений украинцев уменьшилась на 86,5 млрд. грн. Кроме того, в статведомстве подсчитали, что в указанный период располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 18969 грн

https://dengi.ua/finance/5472910-ukrain ... e-gosstata
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс.
https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy
как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так

Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.
Был недавно в Виннице. Новострой от 700-800 долл, в хороших домах 1200-2000 долл/с2, аренда нормальной 1к - 8-9 тыс грн. Зубажиння и парапланирование вовсю.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:22

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Serg-ik написав:когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс.
https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy
как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная
Квантовые цены. Назовём это так

Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.
Был недавно в Виннице. Новострой от 700-800 долл, в хороших домах 1200-2000 долл/с2, аренда нормальной 1к - 8-9 тыс грн. Зубажиння и парапланирование вовсю.

Оренда в Вінниці - така ж як в Києві????????????????


Очевидно, хтось знову взяв лише верхній квантиль вибірки.

Недарма зРадіо насміхається над перцями, які роблять загальні (всеукраїнські) висновки на основі опитування десятка знайомих, які до того ж - не є пересічними українцями.
Frant
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