Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс. https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная Квантовые цены. Назовём это так
Serg-ik написав:.. .. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%. ..
я давеча по просьбе знакомого зарегился и разместил на ОЛХ какую-то дичь для велосипеда за 600 грн. Новая, в магазине 900. В личке куча сообщений - "возьму за 300", "максимум 400". Шлю всех к куям. Пишу, что через неделю подыму цену до 700. Вещь новая, не подошла
на барахолке форума харьков турист выложите, олх - сакс
Serg-ik написав:когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс. https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная Квантовые цены. Назовём это так
Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.
Жилье в США становится все менее доступным. Не помогают даже рекордно низкие ставки по ипотеке. Среднее американское домоходяйство должно выплачивать по ипотеке 32.1% своего дохода. Рекорд был в 2008-м, когда этот уровень был 34.2%.
Может ли бум на рынке недвижимости продолжиться? Так точно. Если будет продолжаться рост доходов, ипотечная ставка будет оставаться низкой, продолжат печатать бабло и рост цен будет выше 5% в год. Наверно так и будет.
Serg-ik написав:когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс. https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная Квантовые цены. Назовём это так
Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.
По итогам второго квартала текущего года доходы украинцев составляли 1079,8 млрд, в то же время расходы — 1166,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Также стало известно, что в отчетный период общая сумма сбережений украинцев уменьшилась на 86,5 млрд. грн. Кроме того, в статведомстве подсчитали, что в указанный период располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 18969 грн
Serg-ik написав:когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс. https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная Квантовые цены. Назовём это так
Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.
Был недавно в Виннице. Новострой от 700-800 долл, в хороших домах 1200-2000 долл/с2, аренда нормальной 1к - 8-9 тыс грн. Зубажиння и парапланирование вовсю.
Serg-ik написав:когда работают профессионалы, то цена на объект от 129 до 190 тыс. https://flatfy.ua/uk/realty/386427413?utm_source=copy как квантовая физика: квант может быть одновременно в двух состояниях и цена на квартиру может быть одновременно разная Квантовые цены. Назовём это так
Меня тоже эти новые ценники бесят. Откуда-то все, вдруг, резко разбогатели.
Был недавно в Виннице. Новострой от 700-800 долл, в хороших домах 1200-2000 долл/с2, аренда нормальной 1к - 8-9 тыс грн. Зубажиння и парапланирование вовсю.
Оренда в Вінниці - така ж як в Києві????????????????
Очевидно, хтось знову взяв лише верхній квантиль вибірки.
Недарма зРадіо насміхається над перцями, які роблять загальні (всеукраїнські) висновки на основі опитування десятка знайомих, які до того ж - не є пересічними українцями.