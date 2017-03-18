Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:На скільки впала ціна кв м? В абсолютних і відносних цінах?
В Китае технический дефолт второго крупного застройщика - Fantasia.
Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса
родное сердце помоги разобраться
вот в Украине "дефолтнулись" ТОП застройщики УКРбуд и Аркада и какое влияние на цены недвиги оказало это событие?
zРадио написав:Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса
Якщо ти не розумієш про що мова то так і напиши. Не включай дурачка.
Ще раз. На скільки впала вартість кв.м? Що з цінами?
Дружище, а может для разнообразия ты и сам что-нибудь полезное для дискуссии сделаешь? Или цены только я знаю, где смотреть? Пузырь сдувается с февраля, и в августе эффекта Эвергранд и пр. проблемных застройщиков еще нет - падение ускорится
А чтобы не выглядеть совсем легкомысленно, фантазируя о укрбудах и аркадах, мог бы почитать, что именно вызвало долговые проблемы китайских застройщиков, тем более, что я даже ссылку 2 недели назад приложил - падение продаж. Другими словами, нах никому не надо то, что они строят, потому что РН перенасыщен и оторван от платежеспособности покупателей. Но строят они не за свои, а за заемные на рынке бондов, вследствие чего крупный капитал теряет деньги, а вместе с ним и интерес к высокоспекулятивным активам
Faceless написав:Был недавно в Виннице. Новострой от 700-800 долл, в хороших домах 1200-2000 долл/с2, аренда нормальной 1к - 8-9 тыс грн. Зубажиння и парапланирование вовсю.
Летом выезжал из Винницы по уманьской трассе. Живописные места, шикарная природа. Какие там коттеджи! Неподдельное удивление. Кстати, на протяжении нескольких километров. Богатая Европа. А небогатая нервно курит и завидует. Вату, обвалистов, армагедонщиков и злобных завистников призываю не нервничать. Будет и на вашей улице праздник, если поумнеете, оставите ваши бредни, займетесь делом строительства собственного счастья и решением квартирного вопроса.
zРадио написав:мог бы почитать, что именно вызвало долговые проблемы китайских застройщиков
краем глаза читал что погубило их увлечение непрофильным бизнесом, в т.ч. футболом
но вернемся к нашим баранам так а что там с "дефолтом" УКРбуда и Аркады, какое влияние на цены недвиги?
Снова вернемся - так правильно. Это уже обсасывали много раз. Уменьшилось предложение, причем ушел крупнейший на рынке лоукостер. Тем самым: 1) изменилась структура в пользу комфорта и бизнеса; 2) и исчез демпинговавший конкурент
Libo написав:Вату, обвалистов, армагедонщиков и злобных завистников призываю не нервничать. Будет и на вашей улице праздник, если поумнеете, оставите ваши бредни, займетесь делом строительства собственного счастья и решением квартирного вопроса.
Ой, дурак (с) Мне вот интересно, а на Уолл-Стрит медведи - тоже вата и злобные завистники, у которых нет свое кута, поэтому они ставят на падение?