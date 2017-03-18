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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8643864486458646

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 93
1. Не вище 900
15%
14
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:37

  zРадио написав:
  Первый написав:На скільки впала ціна кв м? В абсолютних і відносних цінах?

В Китае технический дефолт второго крупного застройщика - Fantasia.

Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса

родное сердце помоги разобраться

вот в Украине "дефолтнулись" ТОП застройщики УКРбуд и Аркада
и какое влияние на цены недвиги оказало это событие?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:55

  Первый написав:
  zРадио написав:Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса


Якщо ти не розумієш про що мова то так і напиши.
Не включай дурачка.

Ще раз. На скільки впала вартість кв.м? Що з цінами?


Дружище, а может для разнообразия ты и сам что-нибудь полезное для дискуссии сделаешь? Или цены только я знаю, где смотреть? Пузырь сдувается с февраля, и в августе эффекта Эвергранд и пр. проблемных застройщиков еще нет - падение ускорится

Зображення

А чтобы не выглядеть совсем легкомысленно, фантазируя о укрбудах и аркадах, мог бы почитать, что именно вызвало долговые проблемы китайских застройщиков, тем более, что я даже ссылку 2 недели назад приложил - падение продаж. Другими словами, нах никому не надо то, что они строят, потому что РН перенасыщен и оторван от платежеспособности покупателей. Но строят они не за свои, а за заемные на рынке бондов, вследствие чего крупный капитал теряет деньги, а вместе с ним и интерес к высокоспекулятивным активам
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:мог бы почитать, что именно вызвало долговые проблемы китайских застройщиков

краем глаза читал что погубило их увлечение многомиллиардные вложения в непрофильные бизнеса, в т.ч. футбол

но вернемся к нашим баранам
так а что там с "дефолтом" УКРбуда и Аркады, какое влияние это ужасное событие оказало на цены недвиги?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:06

  Faceless написав:Был недавно в Виннице. Новострой от 700-800 долл, в хороших домах 1200-2000 долл/с2, аренда нормальной 1к - 8-9 тыс грн. Зубажиння и парапланирование вовсю.


Летом выезжал из Винницы по уманьской трассе. Живописные места, шикарная природа. Какие там коттеджи! Неподдельное удивление. Кстати, на протяжении нескольких километров. Богатая Европа. А небогатая нервно курит и завидует.
Вату, обвалистов, армагедонщиков и злобных завистников призываю не нервничать.
Будет и на вашей улице праздник, если поумнеете, оставите ваши бредни, займетесь делом строительства собственного счастья и решением квартирного вопроса.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:09

  Прохожий написав:
  zРадио написав:мог бы почитать, что именно вызвало долговые проблемы китайских застройщиков

краем глаза читал что погубило их увлечение непрофильным бизнесом, в т.ч. футболом

но вернемся к нашим баранам
так а что там с "дефолтом" УКРбуда и Аркады, какое влияние на цены недвиги?


Снова вернемся - так правильно. Это уже обсасывали много раз. Уменьшилось предложение, причем ушел крупнейший на рынке лоукостер. Тем самым:
1) изменилась структура в пользу комфорта и бизнеса;
2) и исчез демпинговавший конкурент

  Libo написав:Вату, обвалистов, армагедонщиков и злобных завистников призываю не нервничать.
Будет и на вашей улице праздник, если поумнеете, оставите ваши бредни, займетесь делом строительства собственного счастья и решением квартирного вопроса.
:lol: :lol: :lol:


Ой, дурак (с) Мне вот интересно, а на Уолл-Стрит медведи - тоже вата и злобные завистники, у которых нет свое кута, поэтому они ставят на падение? :mrgreen:
zРадио
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