zРадио написав:

Первый написав: zРадио написав: Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса



Якщо ти не розумієш про що мова то так і напиши.

Не включай дурачка.



Ще раз. На скільки впала вартість кв.м? Що з цінами? Якщо ти не розумієш про що мова то так і напиши.Не включай дурачка.Ще раз. На скільки впала вартість кв.м? Що з цінами?

Дружище, а может для разнообразия ты и сам что-нибудь полезное для дискуссии сделаешь? Или цены только я знаю, где смотреть? Пузырь сдувается с февраля, и в августе эффекта Эвергранд и пр. проблемных застройщиков еще нет - падение ускоритсяА чтобы не выглядеть совсем легкомысленно, фантазируя о укрбудах и аркадах, мог бы почитать, что именно вызвало долговые проблемы китайских застройщиков, тем более, что я даже ссылку 2 недели назад приложил - падение продаж. Другими словами, нах никому не надо то, что они строят, потому что РН перенасыщен и оторван от платежеспособности покупателей. Но строят они не за свои, а за заемные на рынке бондов, вследствие чего крупный капитал теряет деньги, а вместе с ним и интерес к высокоспекулятивным активам