Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:На скільки впала ціна кв м? В абсолютних і відносних цінах?
В Китае технический дефолт второго крупного застройщика - Fantasia.
Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса
родное сердце помоги разобраться
вот в Украине "дефолтнулись" ТОП застройщики УКРбуд и Аркада и какое влияние на цены недвиги оказало это событие?
zРадио написав:Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса
Якщо ти не розумієш про що мова то так і напиши. Не включай дурачка.
Ще раз. На скільки впала вартість кв.м? Що з цінами?
Дружище, а может для разнообразия ты и сам что-нибудь полезное для дискуссии сделаешь? Или цены только я знаю, где смотреть? Пузырь сдувается с февраля, и в августе эффекта Эвергранд и пр. проблемных застройщиков еще нет - падение ускорится
А чтобы не выглядеть совсем легкомысленно, фантазируя о укрбудах и аркадах, мог бы почитать, что именно вызвало долговые проблемы китайских застройщиков, тем более, что я даже ссылку 2 недели назад приложил - падение продаж. Другими словами, нах никому не надо то, что они строят, потому что РН перенасыщен и оторван от платежеспособности покупателей. Но строят они не за свои, а за заемные на рынке бондов, вследствие чего крупный капитал теряет деньги, а вместе с ним и интерес к высокоспекулятивным активам
хз. читав що основны проблеми це те що забудовники фігньою займалися аля еклектрокари.
airmax78 написав:Проезжая мимо города на поезде так не скажешь.
Да, привокзальная территория там унылая, жизнь бурлит по другую сторону реки
Трущи есть везде. Даже богатейший финансовый квартал НЙ граничит с чайна-тауном. Сразу за чайна-тауном начинаются опять приличные места, кстати, начинаются с нашего украинского квартала, с 6-8 улицы, с нашей здоровенной украинской церквы.