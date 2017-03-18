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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8645864686478648>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 93
1. Не вище 900
15%
14
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:22

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:На скільки впала ціна кв м? В абсолютних і відносних цінах?

В Китае технический дефолт второго крупного застройщика - Fantasia.

Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса

родное сердце помоги разобраться

вот в Украине "дефолтнулись" ТОП застройщики УКРбуд и Аркада
и какое влияние на цены недвиги оказало это событие?

Родная печень: рiст
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:23

  zРадио написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса


Якщо ти не розумієш про що мова то так і напиши.
Не включай дурачка.

Ще раз. На скільки впала вартість кв.м? Що з цінами?


Дружище, а может для разнообразия ты и сам что-нибудь полезное для дискуссии сделаешь? Или цены только я знаю, где смотреть? Пузырь сдувается с февраля, и в августе эффекта Эвергранд и пр. проблемных застройщиков еще нет - падение ускорится

Зображення

А чтобы не выглядеть совсем легкомысленно, фантазируя о укрбудах и аркадах, мог бы почитать, что именно вызвало долговые проблемы китайских застройщиков, тем более, что я даже ссылку 2 недели назад приложил - падение продаж. Другими словами, нах никому не надо то, что они строят, потому что РН перенасыщен и оторван от платежеспособности покупателей. Но строят они не за свои, а за заемные на рынке бондов, вследствие чего крупный капитал теряет деньги, а вместе с ним и интерес к высокоспекулятивным активам


хз. читав що основны проблеми це те що забудовники фігньою займалися аля еклектрокари.

тримай

https://beijing.anjuke.com/market/?from=saleprice

включай перекласти. зачитуйся

зи середня ціна в пекіні 240 тис грн за квадрат при зп в 1300 дол :shock:

вплив падіння акцій забудовників як і твій прогноз :shock:
Востаннє редагувалось Первый в Пон 04 жов, 2021 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:25

  Frant написав:Ти - коли дітей заведеш?

Мусить же хтось розв'язувати демографічне питання!


Работаем. На днях опять к вам. Займемся и репродуктивной миссией тоже. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Проезжая мимо города на поезде так не скажешь.

Да, привокзальная территория там унылая, жизнь бурлит по другую сторону реки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:29

  Первый написав:хз. читав що основны проблеми це те що забудовники фігньою займалися аля еклектрокари


Верно. Что угодно, но только не бетон. Бетон же он - как гелий, может только вверх

  Первый написав:тримай
https://beijing.anjuke.com/market/?from=saleprice
включай перекласти. зачитуйся


Извини, читать первое, что ты смог нагуглить, чтобы было чем возразить мне, я не буду


  Первый написав:зи середня ціна в пекіні 240 тис грн за квадрат при зп в 1300 дол :shock:


И в Киеве так будет, ты жди. Ведь у Китая и Украины гораздо больше общего, чем различий. У меня только один вопрос - мы тоже экономический тигр, или другое животное?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:35

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Проезжая мимо города на поезде так не скажешь.

Да, привокзальная территория там унылая, жизнь бурлит по другую сторону реки


Трущи есть везде. Даже богатейший финансовый квартал НЙ граничит с чайна-тауном. Сразу за чайна-тауном начинаются опять приличные места, кстати, начинаются с нашего украинского квартала, с 6-8 улицы, с нашей здоровенной украинской церквы. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:48

  zРадио написав:
  Первый написав:хз. читав що основны проблеми це те що забудовники фігньою займалися аля еклектрокари


Верно. Что угодно, но только не бетон. Бетон же он - как гелий, может только вверх

  Первый написав:тримай
https://beijing.anjuke.com/market/?from=saleprice
включай перекласти. зачитуйся


Извини, читать первое, что ты смог нагуглить, чтобы было чем возразить мне, я не буду


  Первый написав:зи середня ціна в пекіні 240 тис грн за квадрат при зп в 1300 дол :shock:


И в Киеве так будет, ты жди. Ведь у Китая и Украины гораздо больше общего, чем различий. У меня только один вопрос - мы тоже экономический тигр, или другое животное?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

круть верть :D воно ж зрозуміло. там зразу індекси цін

Зображення


зи. так шо, китай вже не дивимося? Чи дивимося виключно те що тобі хочеться?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:54

https://beijing.anjuke.com/community/vi ... munity_rec
520 тис грн за квадрат. в будинку двушки по 68 квадратів....
:shock:
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:09

  Первый написав:https://beijing.anjuke.com/community/view/294195?from=trends_samepricecommunity_rec
520 тис грн за квадрат. в будинку двушки по 68 квадратів....
:shock:

решетки на окнах доставили)
гетто?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:11

zРадио

Когда парапланируем? Сколько времени у нас еще есть слиться из бетона? :roll:
Ты уже свою продал и сейчас в съемном?
Доложи нам свои октябрьские тезисы. :o
Libo
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  #<1 ... 8645864686478648>
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