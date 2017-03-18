rjkz написав:

Цены на недвижимость растут. Почем мы будем покупать квартиры в конце 2021-го

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Цены на недвижимость растут. Почем мы будем покупать квартиры в конце 2021-го

Виктор Забоенко

директор по продажам SAGA Development, эксперт по недвижимости



01.10.2021, 16:23

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За последний год цена за один квадратный метр выросла с 25 200 грн до 32 500 грн. И это не предел

Недвижимость в Украине дорожает и это уже реальный факт. Всего за последний год медиана стартовой цены за один квадратный метр выросла почти на 30% – с 25 200 грн до 32 500 грн. При этом рост за прошлые пять лет составлял всего 15% – с 22 000 до 25 000 грн за квадратный метр.



Вполне вероятно, что до конца года эта тенденция сохранится.



Причины



Существует шесть основных триггеров, которые формируют тренды на рынке недвижимости. Разберем каждый из них отдельно.



1. Темпы инфляции.



За 2021 год инфляция выросла с 2,7% до более 10%, опередив все самые смелые прогнозы аналитиков. При высоких темпах инфляции люди, наблюдая рост цен, понимают, что их наличка обесценивается – следовательно, они не хотят хранить деньги "под подушкой" и ищут, куда их можно инвестировать. И самая быстрая альтернатива для этого – именно недвижимость.

2. Стоимость сырья и материалов, которая составляет около 60% в структуре затрат на строительство. С начала года только металл подорожал на 65%, потянув за собой цены на все, в состав чего он входит. Глобально, все основные строительные материалы выросли на 15-20%, что не может не сказаться на стоимости квадратного метра.



3. Стрессовые ситуации.



Гарик Корогодский однажды резонно заметил: "Когда украинский человек чего-то опасается или боится, он вкладывает деньги в недвижимость". И действительно – на наш рынок недвижимости влияет любая стрессовая ситуация, которая происходит в стране, будь то локдаун, нестабильный курс, геополитика, экономическая повестка или природные катаклизмы.



4. Альтернативные источники сохранения капиталов.



Когда у человека накапливается определенный капитал, он сталкивается с выбором, куда отнести эти деньги – на банковский депозит или какой-либо альтернативный источник. Банки всегда были одним из главных конкурентов недвижимости в плане инвестирования. Но сейчас они предлагают очень низкие ставки по депозитам – 1-2% в долларах, 7-9% в гривнях, тогда как ранее банковский депозит давал примерную доходность от 12 до 18% годовых. При том, что недвижимость сейчас может давать доходность 8-12% в долларах.





5. Общая экономическая ситуация – мировая и локальная.



Являясь частью новых мировых экономических циклов, Украина, безусловно, зависима от внутренних экономических факторов. Сейчас средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте выходит на максимальные значения за всю историю страны – выше $529, а уже к концу года, по прогнозам, может перешагнуть за $600. Это говорит о том, что денег у людей, так или иначе, становится больше.



6. Отношение спроса к предложению.



На первый взгляд может показаться, что в Киеве достаточно много строящихся объектов. Но на самом деле, исходя из всех предыдущих пунктов, понятен рост спроса: уровень доходности сузил альтернативы для инвестирования капитала, деньги, которые раньше лежали, условно говоря, "под матрасами", сейчас перетекают в недвижимости – соответственно, спрос повышается. А хороших предложений меньше, чем он того требует.



Учитывая влияние этих основных факторов и общий экономический цикл в Украине и в мире, средняя цена на недвижимость будет продолжать движение вверх.





Не думал, сколько пищи для размазывания даст этот заинтересованый Ыксперд:Сразу всем ясно, что Ыкспёрд - незаинтересованное лицо.Поехали.К-к-как? Не на 50-80-100-300% как нам тут доходчиво и на пальцах рассказывают, а всего на 30%. "Такой хоккей нам не нужен" (с).Едем дальше.Ну конечно, больше от инфляции ничего не спасет кроме овноблока (уже и "бетон"-то писать рука не поднимается)Ну-да, ну-да. Как-же. Метал тоже всегда дорожает и никогда не дешевеет.Может чугунных чушек купить и с ними потом в магаз ходить?А что? Металл на 65% подорожал, а бетон (ой, опять)...а овноблок на 30%.Так металл покупать выгодней!"Адназначна!"(С)Ой! Один "независимый Ыксперд ссылается на другого, еще более не заинтересованного" ми-ми-ми.Да, наш народ он такой. Как все заливалось бабками и все росло до 2008 года - не покупали, сссууки. Только цены с чего-то росли - не понятно. А как кризис пришел - ринулись все скупать на падающих ценах.В 2015 цены не от того йопнулись в пол, что пуйло в открытую ввалился и наших в фарш расстреливал в Дебальцево и все боялись что на Киев со стороны Чернигова пойдет, а от того что все со страха кинулись скупать стояками. Да, кинулись. Но как раз те, кто не опасался и не боялся. Меня среди таких не было. А Трибеко купило по 10 куе за однущку стояк Круш.А как-же! Держи карман шире! 8-12 в долларах! Налетай! Торопись! Покупай! ЖивопИсь!4% за счастье, если не учитывать амортизацию, простоев и... постоянно снижающуюся доходность.А банки если поднимут %%, то все "Ынвесторы" на хаях продадут свои квартирки, рынок подождет и как только последний желающий перевернуться из овноблока в депозит сольет свою прэлесть, то на следующий день обвалится. И никак иначе.Перл!С 529 баксов зп - народ скупает стояками квартиры по 8 куе за метр.Вот железные люди! Ничто их не может пронять ни "европейские" цены в магазинах ни конская комуналь. Тупо скупают воздух над котлованом шо глухонемые.Ну это без вариантов. Если в мире все растет, то и у нас растет. Если в мире все падает, то и у нас все растет.Буитокадаражать! Броня крепка и танки наши быстры!