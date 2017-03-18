Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Киевпастранс" объявил тендер на закупку электробусов за 320 миллионов
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Конечным сроком подачи тендерных предложений установлено 15 октября, а сам аукцион назначен на 22 ноября.
В частности, планируется закупить 17 электрических автобусов, а также 13 зарядных станций к ним (в том числе 4 станции ускоренного типа мощностью 160 кВт). Условиями тендера предусмотрена предоплата в размер до 50% стоимости заказа.
Согласно тендерной документации, автобусы должны быть произведены не раньше 2021 года, иметь 100% уровня низкого пола, вмещать не менее 72 пассажиров (включая не меньше 30 мест для сидения).
Serg-ik написав:Смотрел квартиру. Спросил риелтора сколько другие предлагают. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%. Общался с товарищем. Его знакомый риелтор говорит, что реальные сделки на вторичке проходят с большой скидкой от того, что хотят изначально по объявлениям
Давно хотел предложить прощупать продаванов на счет скидок, пусть бы кто-то из форумчан с хорошо подвешенным языком позвонил к примеру по Тетрису с 600тыс ценником и прозондировал сколько максимум спустят.
Serg-ik написав:Смотрел квартиру. Спросил риелтора сколько другие предлагают. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%. Общался с товарищем. Его знакомый риелтор говорит, что реальные сделки на вторичке проходят с большой скидкой от того, что хотят изначально по объявлениям
Давно хотел предложить прощупать продаванов на счет скидок, пусть бы кто-то из форумчан с хорошо подвешенным языком позвонил к примеру по Тетрису с 600тыс ценником и прозондировал сколько максимум спустят.
Т.е. график непонятных рылов, который привел ты, точнее графика Национального бюро статистики, который привел я?
Знаешь, ты в этом весь - для тебя авторитетом является любая первая найденная, или увиденная дурь, которую ты именуешь "практикой".
Вот реально, сколько нужно ума, чтобы возомнить себя экспертом по ПРЖН, впервые забив в поисковую строку запрос, чтобы было чем ответить оппоненту на форуме?
Кстати, если на китайском РЖН все так солнечно, может присмотришься к какой-нибудь кавалирке? Или что там по бюджету подойдет с их ценами - гараж, паркинг?..
Тут би з нашими баранами розібратися…
Анекдот. Зарубежные организации и предприятия, не имеющие представительств или филиалов в Китае, а также иностранные граждане, проживающие в Китае менее 1 года, не обладают правом на покупку недвижимости в стране.
Также существуют ограничения относительно разрешенного количества приобретаемой недвижимости. Так, к примеру, в Пекине или Шанхае, а также во многих других городах запрещается приобретать более чем одну квартиру.
rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
Дык, да, мне казалось, что это очевидно. Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.
rjkz написав:А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
Хочу только уточнить, что под "Европой" нужно подразумевать страны не восточнее Германии/Австрии, потому как в той же Чехии любовь к заборам приближается к нашей. Например, обычная дворовая детская площадка (качель, песочница и домик - во дворах Оболони лучше) у нас под домом в Праге находится за забором и на замке, на ней плакат "Частная территория! Только для жильцов дома!" и дворничиха ганяет чужих детей. Всюду, где можно, заборы и надписи "Vstup zakázán! Soukromý pozemek!" (Вход запрещен! Частная территория!) Апофеоз был, когда эту надпись увидел возле дорожки, которая огибала чехохрущик с тыла :0 Зато в Мюнхене спокойно заходил вот сюда во двор, сын игрался там на площадке и никто не кричал и не вызывал полицию: 18 Innere Wr. Str. https://maps.app.goo.gl/vhPkVHYYd7f7ywsQ7
Это вот как раз тот случай, когда справедливо можно говорить о "разнице в менталитетах".