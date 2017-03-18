Додано: Пон 04 жов, 2021 21:18

rjkz написав: Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.

rjkz написав: А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Дык, да, мне казалось, что это очевидно.Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.Хочу только уточнить, что под "Европой" нужно подразумевать страны не восточнее Германии/Австрии, потому как в той же Чехии любовь к заборам приближается к нашей.Например, обычная дворовая детская площадка (качель, песочница и домик - во дворах Оболони лучше) у нас под домом в Праге находится за забором и на замке, на ней плакат "Частная территория! Только для жильцов дома!" и дворничиха ганяет чужих детей.Всюду, где можно, заборы и надписи "Vstup zakázán! Soukromý pozemek!" (Вход запрещен! Частная территория!)Апофеоз был, когда эту надпись увидел возле дорожки, которая огибала чехохрущик с тыла :0Зато в Мюнхене спокойно заходил вот сюда во двор, сын игрался там на площадке и никто не кричал и не вызывал полицию:18 Innere Wr. Str.Это вот как раз тот случай, когда справедливо можно говорить о "разнице в менталитетах".