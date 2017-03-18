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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8646864786488649>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:12

Первый

Т.е. график непонятных рылов, который привел ты, точнее графика Национального бюро статистики, который привел я?

Знаешь, ты в этом весь - для тебя авторитетом является любая первая найденная, или увиденная дурь, которую ты именуешь "практикой".

Вот реально, сколько нужно ума, чтобы возомнить себя экспертом по ПРЖН, впервые забив в поисковую строку запрос, чтобы было чем ответить оппоненту на форуме?

Кстати, если на китайском РЖН все так солнечно, может присмотришься к какой-нибудь кавалирке? Или что там по бюджету подойдет с их ценами - гараж, паркинг?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевпастранс" объявил тендер на закупку электробусов за 320 миллионов

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Конечным сроком подачи тендерных предложений установлено 15 октября, а сам аукцион назначен на 22 ноября.

В частности, планируется закупить 17 электрических автобусов, а также 13 зарядных станций к ним (в том числе 4 станции ускоренного типа мощностью 160 кВт). Условиями тендера предусмотрена предоплата в размер до 50% стоимости заказа.

Согласно тендерной документации, автобусы должны быть произведены не раньше 2021 года, иметь 100% уровня низкого пола, вмещать не менее 72 пассажиров (включая не меньше 30 мест для сидения).

Максимальная скорость электробусов должна составлять не менее 75 км в час, они должны быть оборудованы кондиционерами, указателями маршрута, автоматизированной системой оплаты проезда и окрашены в желтый цвет. https://elektrovesti.net/77237_kievpast ... -millionov
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:49

  Serg-ik написав:Смотрел квартиру. Спросил риелтора сколько другие предлагают. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%.
Общался с товарищем. Его знакомый риелтор говорит, что реальные сделки на вторичке проходят с большой скидкой от того, что хотят изначально по объявлениям

Давно хотел предложить прощупать продаванов на счет скидок, пусть бы кто-то из форумчан с хорошо подвешенным языком позвонил к примеру по Тетрису с 600тыс ценником и прозондировал сколько максимум спустят.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:53

  unicdima написав:
  Serg-ik написав:Смотрел квартиру. Спросил риелтора сколько другие предлагают. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%.
Общался с товарищем. Его знакомый риелтор говорит, что реальные сделки на вторичке проходят с большой скидкой от того, что хотят изначально по объявлениям

Давно хотел предложить прощупать продаванов на счет скидок, пусть бы кто-то из форумчан с хорошо подвешенным языком позвонил к примеру по Тетрису с 600тыс ценником и прозондировал сколько максимум спустят.

думаю СПУСТЯТ с лестницы)
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:59

2 rjzk:-)

Не дякуй. Зливай орендні хати по ціні нью-йорка. Вони вже ж такі:-) це мені з Ейром дякуй. ЗРадіо обіцяє від 27% до 54% за рік.

Ну скільки там на оренді? 3% річних. А тут такий шанс.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:02

  Первый написав:ЗРадіо обіцяє від 27% до 54% за рік.


Тебе я ничего не обещал, дядя, но, надеюсь, ты не теряешь время зря, и уже бронируешь билет в Пекин прикупить там чего-нибудь недвижимого, на что денег хватит :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:14

  zРадио написав:Первый

Т.е. график непонятных рылов, который привел ты, точнее графика Национального бюро статистики, который привел я?

Знаешь, ты в этом весь - для тебя авторитетом является любая первая найденная, или увиденная дурь, которую ты именуешь "практикой".

Вот реально, сколько нужно ума, чтобы возомнить себя экспертом по ПРЖН, впервые забив в поисковую строку запрос, чтобы было чем ответить оппоненту на форуме?

Кстати, если на китайском РЖН все так солнечно, может присмотришься к какой-нибудь кавалирке? Или что там по бюджету подойдет с их ценами - гараж, паркинг?..


Тут би з нашими баранами розібратися…

Анекдот.
Зарубежные организации и предприятия, не имеющие представительств или филиалов в Китае, а также иностранные граждане, проживающие в Китае менее 1 года, не обладают правом на покупку недвижимости в стране.

Также существуют ограничения относительно разрешенного количества приобретаемой недвижимости. Так, к примеру, в Пекине или Шанхае, а также во многих других городах запрещается приобретать более чем одну квартиру.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.

Дык, да, мне казалось, что это очевидно.
Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.

  rjkz написав:А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Хочу только уточнить, что под "Европой" нужно подразумевать страны не восточнее Германии/Австрии, потому как в той же Чехии любовь к заборам приближается к нашей.
Например, обычная дворовая детская площадка (качель, песочница и домик - во дворах Оболони лучше) у нас под домом в Праге находится за забором и на замке, на ней плакат "Частная территория! Только для жильцов дома!" и дворничиха ганяет чужих детей.
Всюду, где можно, заборы и надписи "Vstup zakázán! Soukromý pozemek!" (Вход запрещен! Частная территория!)
Апофеоз был, когда эту надпись увидел возле дорожки, которая огибала чехохрущик с тыла :0
Зато в Мюнхене спокойно заходил вот сюда во двор, сын игрался там на площадке и никто не кричал и не вызывал полицию:
18 Innere Wr. Str.
https://maps.app.goo.gl/vhPkVHYYd7f7ywsQ7

Это вот как раз тот случай, когда справедливо можно говорить о "разнице в менталитетах".
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:24

  zРадио написав:
  Первый написав:ЗРадіо обіцяє від 27% до 54% за рік.


Тебе я ничего не обещал, дядя, но, надеюсь, ты не теряешь время зря, и уже бронируешь билет в Пекин прикупить там чего-нибудь недвижимого, на что денег хватит :mrgreen:


ТримайЗображення

В Китай не поїду. 520 кгрн за каадрат це для таких експертів як ти норм ціна. Для мене дуже дорого.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Китае местные менеджеры из ОП своими кровными рынок поддерживают. А наши местные менеджеры готовы своей гривней плечо подставить?

China Evergrande: путь от «общего процветания» к общей бедности
https://www.profinance.ru/news/2021/10/ ... nosti.html
Чукча2
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