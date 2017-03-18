Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
Дык, да, мне казалось, что это очевидно. Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.
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А Французский квартал - 2 ???!!! Даже своя Триумфальная арка есть, а напротив Оушен Плаза с парижскими бутиками и французскими парфумами. Нах мне этот всамделишный Париж, заполоненный всякими черными муслимами и хулиганствующими желтыми жилетами?! Парижанки после захода солнца на улицу выходить боятся, а украинки только начинают выдвигаться в кафе и в клубы оторваться с нами и гулять. Если приспичит, то сядем в литак и слетаем. Дел то всего - три часа лету.