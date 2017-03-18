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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8646864786488649

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:45

  Первый написав:Тримай


Что тримай? Нельзя обещать то, чем не управляешь. Это можно предполагать. Я тебя поправил в этой части. И, думаю, ты меня понял, просто не хочешь говорить по сути, а хочешь заниматься фаллометрией

  Чукча2 написав:В Китае местные менеджеры из ОП своими кровными рынок поддерживают. А наши местные менеджеры готовы своей гривней плечо подставить?

China Evergrande: путь от «общего процветания» к общей бедности
https://www.profinance.ru/news/2021/10/ ... nosti.html


С обанкротившимся в 2001-м Enron, кстати, была похожая история - большинство личных активов сотрудники держали в акциях компании.

Не исключаю, что персонал киевских застройщиков тоже по уши в недостроях своих работодателей
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:41

  Рыба-сом написав:
  rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.

Дык, да, мне казалось, что это очевидно.
Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.

[


А Французский квартал - 2 ???!!!
Даже своя Триумфальная арка есть, а напротив Оушен Плаза с парижскими бутиками и французскими парфумами. :!:
Нах мне этот всамделишный Париж, заполоненный всякими черными муслимами и хулиганствующими желтыми жилетами?! :roll:
Парижанки после захода солнца на улицу выходить боятся, а украинки только начинают выдвигаться в кафе и в клубы оторваться с нами и гулять. :oops:
Если приспичит, то сядем в литак и слетаем. Дел то всего - три часа лету. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:41

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:хз. читав що основны проблеми це те що забудовники фігньою займалися аля еклектрокари


Верно. Что угодно, но только не бетон. Бетон же он - как гелий, может только вверх

  Первый написав:тримай
https://beijing.anjuke.com/market/?from=saleprice
включай перекласти. зачитуйся


Извини, читать первое, что ты смог нагуглить, чтобы было чем возразить мне, я не буду


  Первый написав:зи середня ціна в пекіні 240 тис грн за квадрат при зп в 1300 дол :shock:


И в Киеве так будет, ты жди. Ведь у Китая и Украины гораздо больше общего, чем различий. У меня только один вопрос - мы тоже экономический тигр, или другое животное?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

круть верть :D воно ж зрозуміло. там зразу індекси цін

Зображення


зи. так шо, китай вже не дивимося? Чи дивимося виключно те що тобі хочеться?

57K5 -> 59K5 3.5% за рік !!!!!!!!!!!

а ні, 2.87%
цікаво, це більше інфляції юаня, чи менше?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 01:03

  hume написав:
  rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
То о чем нам Максим без конца поет.
А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.

Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.

Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно


Так я о чем и говорю.
Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором.
Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.
rjkz
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