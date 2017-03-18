Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
Дык, да, мне казалось, что это очевидно. Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.
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А Французский квартал - 2 ???!!! Даже своя Триумфальная арка есть, а напротив Оушен Плаза с парижскими бутиками и французскими парфумами. Нах мне этот всамделишный Париж, заполоненный всякими черными муслимами и хулиганствующими желтыми жилетами?! Парижанки после захода солнца на улицу выходить боятся, а украинки только начинают выдвигаться в кафе и в клубы оторваться с нами и гулять. Если приспичит, то сядем в литак и слетаем. Дел то всего - три часа лету.
rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. То о чем нам Максим без конца поет. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.
Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.
Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно
Так я о чем и говорю. Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором. Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.