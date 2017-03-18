Додано: Вів 05 жов, 2021 05:31

Рыба-сом написав: rjkz написав: Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.

Дык, да, мне казалось, что это очевидно.

Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.



rjkz написав: А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Хочу только уточнить, что под "Европой" нужно подразумевать страны не восточнее Германии/Австрии, потому как в той же Чехии любовь к заборам приближается к нашей.

Например, обычная дворовая детская площадка (качель, песочница и домик - во дворах Оболони лучше) у нас под домом в Праге находится за забором и на замке, на ней плакат "Частная территория! Только для жильцов дома!" и дворничиха ганяет чужих детей.

Всюду, где можно, заборы и надписи "Vstup zakázán! Soukromý pozemek!" (Вход запрещен! Частная территория!)

Апофеоз был, когда эту надпись увидел возле дорожки, которая огибала чехохрущик с тыла :0

Зато в Мюнхене спокойно заходил вот сюда во двор, сын игрался там на площадке и никто не кричал и не вызывал полицию:

18 Innere Wr. Str.

https://maps.app.goo.gl/vhPkVHYYd7f7ywsQ7



Это вот как раз тот случай, когда справедливо можно говорить о "разнице в менталитетах". Дык, да, мне казалось, что это очевидно.Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.Хочу только уточнить, что под "Европой" нужно подразумевать страны не восточнее Германии/Австрии, потому как в той же Чехии любовь к заборам приближается к нашей.Например, обычная дворовая детская площадка (качель, песочница и домик - во дворах Оболони лучше) у нас под домом в Праге находится за забором и на замке, на ней плакат "Частная территория! Только для жильцов дома!" и дворничиха ганяет чужих детей.Всюду, где можно, заборы и надписи "Vstup zakázán! Soukromý pozemek!" (Вход запрещен! Частная территория!)Апофеоз был, когда эту надпись увидел возле дорожки, которая огибала чехохрущик с тыла :0Зато в Мюнхене спокойно заходил вот сюда во двор, сын игрался там на площадке и никто не кричал и не вызывал полицию:18 Innere Wr. Str.Это вот как раз тот случай, когда справедливо можно говорить о "разнице в менталитетах".

В общем, Варшавский блок распался давно, а совок в мозгах остался.К своему стыду, должен признаться, что никогда не был в Чехии.Было как-то намерение в Прагу съездить туристом, да все "руки не доходят".Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.