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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8646864786488649

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:45

  Первый написав:Тримай


Что тримай? Нельзя обещать то, чем не управляешь. Это можно предполагать. Я тебя поправил в этой части. И, думаю, ты меня понял, просто не хочешь говорить по сути, а хочешь заниматься фаллометрией

  Чукча2 написав:В Китае местные менеджеры из ОП своими кровными рынок поддерживают. А наши местные менеджеры готовы своей гривней плечо подставить?

China Evergrande: путь от «общего процветания» к общей бедности
https://www.profinance.ru/news/2021/10/ ... nosti.html


С обанкротившимся в 2001-м Enron, кстати, была похожая история - большинство личных активов сотрудники держали в акциях компании.

Не исключаю, что персонал киевских застройщиков тоже по уши в недостроях своих работодателей
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:41

  Рыба-сом написав:
  rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.

Дык, да, мне казалось, что это очевидно.
Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.

[


А Французский квартал - 2 ???!!!
Даже своя Триумфальная арка есть, а напротив Оушен Плаза с парижскими бутиками и французскими парфумами. :!:
Нах мне этот всамделишный Париж, заполоненный всякими черными муслимами и хулиганствующими желтыми жилетами?! :roll:
Парижанки после захода солнца на улицу выходить боятся, а украинки только начинают выдвигаться в кафе и в клубы оторваться с нами и гулять. :oops:
Если приспичит, то сядем в литак и слетаем. Дел то всего - три часа лету. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:41

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:хз. читав що основны проблеми це те що забудовники фігньою займалися аля еклектрокари


Верно. Что угодно, но только не бетон. Бетон же он - как гелий, может только вверх

  Первый написав:тримай
https://beijing.anjuke.com/market/?from=saleprice
включай перекласти. зачитуйся


Извини, читать первое, что ты смог нагуглить, чтобы было чем возразить мне, я не буду


  Первый написав:зи середня ціна в пекіні 240 тис грн за квадрат при зп в 1300 дол :shock:


И в Киеве так будет, ты жди. Ведь у Китая и Украины гораздо больше общего, чем различий. У меня только один вопрос - мы тоже экономический тигр, или другое животное?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

круть верть :D воно ж зрозуміло. там зразу індекси цін

Зображення


зи. так шо, китай вже не дивимося? Чи дивимося виключно те що тобі хочеться?

57K5 -> 59K5 3.5% за рік !!!!!!!!!!!

а ні, 2.87%
цікаво, це більше інфляції юаня, чи менше?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 01:03

  hume написав:
  rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
То о чем нам Максим без конца поет.
А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.

Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.

Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно


Так я о чем и говорю.
Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором.
Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 04:15

  zРадио написав:
  Первый написав:На скільки впала ціна кв м? В абсолютних і відносних цінах?


Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса


снимать сглаз и повышать потенцию.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 04:22

  Libo написав:
  Puente написав:Ну - Вінниця на 1 місці в Україні по якості життя 2021 !
Так що тут немає що і сказати ...


Я к тому, что мне тут вата говорит, что отъедь от Киева на 100 км и там везде нищета и разруха. ФСБ им методички не меняет уже 20 лет, что ли? :roll:



Тебе видней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 04:30

  Первый написав:2 rjzk:-)

Не дякуй. Зливай орендні хати по ціні нью-йорка. Вони вже ж такі:-) це мені з Ейром дякуй. ЗРадіо обіцяє від 27% до 54% за рік.

Ну скільки там на оренді? 3% річних. А тут такий шанс.


Я как не буду знать что мне делать - апясательна спрошу твоего мнения,
а так по жизни - не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 05:31

  Рыба-сом написав:
  rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.

Дык, да, мне казалось, что это очевидно.
Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.

  rjkz написав:А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Хочу только уточнить, что под "Европой" нужно подразумевать страны не восточнее Германии/Австрии, потому как в той же Чехии любовь к заборам приближается к нашей.
Например, обычная дворовая детская площадка (качель, песочница и домик - во дворах Оболони лучше) у нас под домом в Праге находится за забором и на замке, на ней плакат "Частная территория! Только для жильцов дома!" и дворничиха ганяет чужих детей.
Всюду, где можно, заборы и надписи "Vstup zakázán! Soukromý pozemek!" (Вход запрещен! Частная территория!)
Апофеоз был, когда эту надпись увидел возле дорожки, которая огибала чехохрущик с тыла :0
Зато в Мюнхене спокойно заходил вот сюда во двор, сын игрался там на площадке и никто не кричал и не вызывал полицию:
18 Innere Wr. Str.
https://maps.app.goo.gl/vhPkVHYYd7f7ywsQ7

Это вот как раз тот случай, когда справедливо можно говорить о "разнице в менталитетах".

В общем, Варшавский блок распался давно, а совок в мозгах остался.

К своему стыду, должен признаться, что никогда не был в Чехии.
Было как-то намерение в Прагу съездить туристом, да все "руки не доходят".
Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.
И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.
Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.
И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 05:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кухар дискуссии по макроэкономике
https://youtu.be/KkHfs-Waa0Q
CRUSADER
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