Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
Дык, да, мне казалось, что это очевидно. Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.
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А Французский квартал - 2 ???!!! Даже своя Триумфальная арка есть, а напротив Оушен Плаза с парижскими бутиками и французскими парфумами. Нах мне этот всамделишный Париж, заполоненный всякими черными муслимами и хулиганствующими желтыми жилетами?! Парижанки после захода солнца на улицу выходить боятся, а украинки только начинают выдвигаться в кафе и в клубы оторваться с нами и гулять. Если приспичит, то сядем в литак и слетаем. Дел то всего - три часа лету.
rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. То о чем нам Максим без конца поет. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.
Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.
Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно
Так я о чем и говорю. Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором. Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.
Первый написав:На скільки впала ціна кв м? В абсолютних і відносних цінах?
Зачем в этом вообще разбираться? Что бы ни произошло на РН растущих демографически и экономически мегаполисов Китая, киевский бетон продолжит расти в цене, защищать от кризисов, инфляции и коронавируса
rjkz написав:Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
Дык, да, мне казалось, что это очевидно. Отсюда и все эти "чикаги-ньюйорки": народ убеждает себя, что таким образом они телепортируются, хотя бы дома, из чудесного Киева на кусочек территории, анклавчик США/Западной Европы.
rjkz написав:А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
Хочу только уточнить, что под "Европой" нужно подразумевать страны не восточнее Германии/Австрии, потому как в той же Чехии любовь к заборам приближается к нашей. Например, обычная дворовая детская площадка (качель, песочница и домик - во дворах Оболони лучше) у нас под домом в Праге находится за забором и на замке, на ней плакат "Частная территория! Только для жильцов дома!" и дворничиха ганяет чужих детей. Всюду, где можно, заборы и надписи "Vstup zakázán! Soukromý pozemek!" (Вход запрещен! Частная территория!) Апофеоз был, когда эту надпись увидел возле дорожки, которая огибала чехохрущик с тыла :0 Зато в Мюнхене спокойно заходил вот сюда во двор, сын игрался там на площадке и никто не кричал и не вызывал полицию: 18 Innere Wr. Str. https://maps.app.goo.gl/vhPkVHYYd7f7ywsQ7
Это вот как раз тот случай, когда справедливо можно говорить о "разнице в менталитетах".
В общем, Варшавский блок распался давно, а совок в мозгах остался.
К своему стыду, должен признаться, что никогда не был в Чехии. Было как-то намерение в Прагу съездить туристом, да все "руки не доходят". Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов. И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных. Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны. И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.
Не дякуй. Зливай орендні хати по ціні нью-йорка. Вони вже ж такі:-) це мені з Ейром дякуй. ЗРадіо обіцяє від 27% до 54% за рік.
Ну скільки там на оренді? 3% річних. А тут такий шанс.
Я как не буду знать что мне делать - апясательна спрошу твоего мнения, а так по жизни - не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
Ти себе позиціонуєш людиною яка живе на дохід від здачі в оренду квартир. Цитую через одне твої повідомлення: Здача в оренду вже не приносить належних доходів Квартири в Києві коштують на рівні Нью-йорку Квартири під оренду купляють навіть «сапожніки»
Прогноз єдиного самопроголошеного експерта - мінус 57% вже на днях. (Он як в Китаї акції попадали, правда вартість метрів зросла, но то таке). Висновок очевидний. Якщо не очевидний то чому?