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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 жов, 2021 06:51
rjkz написав: hume написав: rjkz написав:
[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
То о чем нам Максим без конца поет.
А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.
Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.
Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно
Так я о чем и говорю.
Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором.
Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.
Кіншаса, Могадішо, Преторія, Лагос, Київ ...
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Додано: Вів 05 жов, 2021 07:00
Первый написав: rjkz написав: Первый написав:
2 rjzk:-)
Не дякуй. Зливай орендні хати по ціні нью-йорка. Вони вже ж такі:-) це мені з Ейром дякуй. ЗРадіо обіцяє від 27% до 54% за рік.
Ну скільки там на оренді? 3% річних. А тут такий шанс.
Я как не буду знать что мне делать - апясательна спрошу твоего мнения,
а так по жизни - не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
Ти себе позиціонуєш людиною яка живе на дохід від здачі в оренду квартир.
Цитую через одне твої повідомлення:
Здача в оренду вже не приносить належних доходів
Квартири в Києві коштують на рівні Нью-йорку
Квартири під оренду купляють навіть «сапожніки»
Прогноз єдиного самопроголошеного експерта - мінус 57% вже на днях. (Он як в Китаї акції попадали, правда вартість метрів зросла, но то таке). Висновок очевидний.
Якщо не очевидний то чому?
Как я тронут твоей заботой о моей персоне.
Не здаются в Киеве квартиры по цене аренды в НЙ.
Квадратный метр стоит как в НЙ. Я это доказал.
Чистильщики обуви скупили под аренду - кто им дохтур?
Свои высновки оставь при себе. У меня своя голова на плечах и я ей больше доверяю чем твоей.
И вообще - оставь меня в покое. Ты мне не интересен. Я у тебя ничего не куплю.
"я по пятницам не подаю" (с)
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Додано: Вів 05 жов, 2021 07:04
в нього початок суперциклу росту, але КРЖН рости вже не буде в ціні так ...
з нового року 2022 в Києві найняти уборщика буде не дешевше, чим $900 за місяць
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