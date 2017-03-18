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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8647864886498650

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 06:51

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:[и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
То о чем нам Максим без конца поет.
А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.

Ограждение территории новых ЖК, а в частности жк Республика и Файна это вынужденная мера, эти же подвдуй лучшие по благоустройству. Думаю вы бы тоже были не в восторге, это мягко говоря, так же как и 90% жителей этих комплексов. Эта территория как магнит для всех ассоциальные элементов округи, которые готовы стараться 24/7, чтоб интегрировать эту территорию в окружающую инфраструктуру. А местный жители уффф какие.

Кстати нечто наподобие внутренних дворов Файны иногда и в Европе закрывают, по той же причине.

Пока вандализм это развлечение номер один у наших подростков, а какой контингент вокруг Файны рассказывать не нужно. На днях мотался по Киеву, был на Героев Днепра, Минском, Русановке, Никольской Слободке (район школы на Челябинской). Шикарная жизнь, к 11.00 все поддатые, мужики/женщины прогуливаются с колясками и двухлитровками пиваса, ну а кто то уже и сам с трудом передвигается.Страшно представить,что начинает происходить после захода солнца. В будущие гетто охотно верю, где не сумеют разбавить новыми домами, особенно районы где строить безсмысленнно


Так я о чем и говорю.
Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором.
Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.

Кіншаса, Могадішо, Преторія, Лагос, Київ ...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:00

  Первый написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:2 rjzk:-)

Не дякуй. Зливай орендні хати по ціні нью-йорка. Вони вже ж такі:-) це мені з Ейром дякуй. ЗРадіо обіцяє від 27% до 54% за рік.

Ну скільки там на оренді? 3% річних. А тут такий шанс.


Я как не буду знать что мне делать - апясательна спрошу твоего мнения,
а так по жизни - не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.


Ти себе позиціонуєш людиною яка живе на дохід від здачі в оренду квартир.
Цитую через одне твої повідомлення:
Здача в оренду вже не приносить належних доходів
Квартири в Києві коштують на рівні Нью-йорку
Квартири під оренду купляють навіть «сапожніки»

Прогноз єдиного самопроголошеного експерта - мінус 57% вже на днях. (Он як в Китаї акції попадали, правда вартість метрів зросла, но то таке). Висновок очевидний.
Якщо не очевидний то чому?


Как я тронут твоей заботой о моей персоне.
Не здаются в Киеве квартиры по цене аренды в НЙ.
Квадратный метр стоит как в НЙ. Я это доказал.
Чистильщики обуви скупили под аренду - кто им дохтур?
Свои высновки оставь при себе. У меня своя голова на плечах и я ей больше доверяю чем твоей.
И вообще - оставь меня в покое. Ты мне не интересен. Я у тебя ничего не куплю.
"я по пятницам не подаю" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:04

  CRUSADER написав:Кухар дискуссии по макроэкономике
https://youtu.be/KkHfs-Waa0Q

в нього початок суперциклу росту, але КРЖН рости вже не буде в ціні так ...

з нового року 2022 в Києві найняти уборщика буде не дешевше, чим $900 за місяць
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:38

  rjkz написав:
Как я тронут твоей заботой о моей персоне.
Не здаются в Киеве квартиры по цене аренды в НЙ.
Квадратный метр стоит как в НЙ. Я это доказал.
Чистильщики обуви скупили под аренду - кто им дохтур?
Свои высновки оставь при себе. У меня своя голова на плечах и я ей больше доверяю чем твоей.
И вообще - оставь меня в покое. Ты мне не интересен. Я у тебя ничего не куплю.
"я по пятницам не подаю" (с)


Де Я написав що ти здаєш по ціні Нью-йорку?
Я написав що ти стверджуєш що ціна твоїх квартир як у ньюйорці. І ти саме це зараз підтвердив. Те ж саме по оренді.
Не розумію чому ти сперечаєшся. Ти повністю підтвердив моє повідомлення.

Ти собі ще не доказав, мені тим більше:-)
Тому й питаю чому не приймаєш єдине логічне рішення:-)

Це ще Я не питав чому не змінити найкращі київські орендні квартири (впевнений що це твої), які все ж таки не дають нью-йоркську дохідність, на такі ж, але в Нью-йорку і заробити більше грошей.

Вибач що питаю. Я ж не третій топ, питаю у розумних людей, щоб ним не стати.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 05 жов, 2021 07:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:06

  Libo написав:..
Напомню, по официальным данным ФРС 4% всех наличных долларов ходит в Украине.

Серьезно? а ссылку можно?
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:07

  airmax78 написав:..
Проезжая мимо города на поезде так не скажешь.

да, мы тоже нэ в захвати от лучшего города в стране
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:11

  zРадио написав:..
Кстати, если на китайском РЖН все так солнечно, может присмотришься к какой-нибудь кавалирке? Или что там по бюджету подойдет с их ценами - гараж, паркинг?..

боюсь, чтобы что-то приличное купить в Шанхае или Пекине, большинству местных инвесторов придется продать все, еще и одолжить
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