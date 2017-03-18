Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Как я тронут твоей заботой о моей персоне. Не здаются в Киеве квартиры по цене аренды в НЙ. Квадратный метр стоит как в НЙ. Я это доказал. Чистильщики обуви скупили под аренду - кто им дохтур? Свои высновки оставь при себе. У меня своя голова на плечах и я ей больше доверяю чем твоей. И вообще - оставь меня в покое. Ты мне не интересен. Я у тебя ничего не куплю. "я по пятницам не подаю" (с)
Де Я написав що ти здаєш по ціні Нью-йорку? Я написав що ти стверджуєш що ціна твоїх квартир як у ньюйорці. І ти саме це зараз підтвердив. Те ж саме по оренді. Не розумію чому ти сперечаєшся. Ти повністю підтвердив моє повідомлення.
Ти собі ще не доказав, мені тим більше:-) Тому й питаю чому не приймаєш єдине логічне рішення:-)
Це ще Я не питав чому не змінити найкращі київські орендні квартири (впевнений що це твої), які все ж таки не дають нью-йоркську дохідність, на такі ж, але в Нью-йорку і заробити більше грошей.
Вибач що питаю. Я ж не третій топ, питаю у розумних людей, щоб ним не стати.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 05 жов, 2021 07:53, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Смотрел квартиру. Спросил риелтора сколько другие предлагают. Одно предложение -скиньте 16,7%, второе-скиньте 22,5%. Общался с товарищем. Его знакомый риелтор говорит, что реальные сделки на вторичке проходят с большой скидкой от того, что хотят изначально по объявлениям
В каком ценовом диапазоне смотрели квартиру ? Если хотели 120 за большую 3ком, то верю, что могут за 100 согласиться. На 1ком или 2ком в пределах 70куе торг минимальный или нет вообще.
чи є у когось з учасників форуму інфа по реальних угодах на вторинці за останні місяці/квартал ? було б цікаво побачити вартість в розрізі локації і типу квартири/будинку/ЖК для розуміння ринку! (ОЛХ і т.п. сам бачу) пекіни, шанхаї, преторії, ньюйорки - географи, бл* ... фантомні болі за прогуляними уроками ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 05 жов, 2021 10:13, всього редагувалось 1 раз.