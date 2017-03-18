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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8648864986508651

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором.
Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.

При чем тут комплексы. Людям нравится ухоженная территория, ограниченная от нежелательного контингента - причем всем людям, в любой стране (разница только локализации и концентрации этого контингента). В более состоятельных странах и благополучных городах это выражается в сегментации по районам, у нас - в территориях отдельных ЖК. При благоприятном развитии событий "анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы.
Вы же себе ремонт делали с дорогими материалами для своего физического и душевного комфорта, а не для того, чтобы перед соседями понтоваться о своей узбешности? Тут та же ситуация с ЖК, только чуть большего масштаба.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:19

  kingkongovets написав:левобережка и русановка

Зображення

КТ таки как цукат на торте :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:"анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы

Фейс, тут швидше дійсно аналогія з Преторією після листопада 1993-го ... там теж нащадки бурів намагались жити за парканами. Чим завершилось, думаю, знаєте.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:25

  stas_rst написав:
  Faceless написав:"анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы

Фейс, тут швидше дійсно аналогія з Преторією після листопада 1993-го ... там теж нащадки бурів намагались жити за парканами. Чим завершилось, думаю, знаєте.

Ви так пишете, ніби в світі є тільки кейс Преторії і Києва. А я бачу, що загалом "благополучність" у великих містах поступово зростає, райони, що були колись просто анекдотичними в плані неблагополучності, наразі досить спокійні.
І ще цікаво - якщо заборонити "закриті" території ЖК, це що, якось покращить ситуацію в них і в районах, де вони знаходяться? Може, і двері не зачиняти, "нащо ізолюватися від навколишніх за сталевими дверима"? Всім ж мабуть тоді стане краще?
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