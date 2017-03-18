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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:18
rjkz написав:
Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором.
Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.
При чем тут комплексы. Людям нравится ухоженная территория, ограниченная от нежелательного контингента - причем всем людям, в любой стране (разница только локализации и концентрации этого контингента). В более состоятельных странах и благополучных городах это выражается в сегментации по районам, у нас - в территориях отдельных ЖК. При благоприятном развитии событий "анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы.
Вы же себе ремонт делали с дорогими материалами для своего физического и душевного комфорта, а не для того, чтобы перед соседями понтоваться о своей узбешности? Тут та же ситуация с ЖК, только чуть большего масштаба.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:20
Faceless написав:
"анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы
Фейс, тут швидше дійсно аналогія з Преторією після листопада 1993-го ... там теж нащадки бурів намагались жити за парканами. Чим завершилось, думаю, знаєте.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:25
stas_rst написав: Faceless написав:
"анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы
Фейс, тут швидше дійсно аналогія з Преторією після листопада 1993-го ... там теж нащадки бурів намагались жити за парканами. Чим завершилось, думаю, знаєте.
Ви так пишете, ніби в світі є тільки кейс Преторії і Києва. А я бачу, що загалом "благополучність" у великих містах поступово зростає, райони, що були колись просто анекдотичними в плані неблагополучності, наразі досить спокійні.
І ще цікаво - якщо заборонити "закриті" території ЖК, це що, якось покращить ситуацію в них і в районах, де вони знаходяться? Може, і двері не зачиняти, "нащо ізолюватися від навколишніх за сталевими дверима"? Всім ж мабуть тоді стане краще?
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