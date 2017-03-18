Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:"анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы
Фейс, тут швидше дійсно аналогія з Преторією після листопада 1993-го ... там теж нащадки бурів намагались жити за парканами. Чим завершилось, думаю, знаєте.
Ви так пишете, ніби в світі є тільки кейс Преторії і Києва. А я бачу, що загалом "благополучність" у великих містах поступово зростає, райони, що були колись просто анекдотичними в плані неблагополучності, наразі досить спокійні. І ще цікаво - якщо заборонити "закриті" території ЖК, це що, якось покращить ситуацію в них і в районах, де вони знаходяться? Може, і двері не зачиняти, "нащо ізолюватися від навколишніх за сталевими дверима"? Всім ж мабуть тоді стане краще?
Faceless написав:Ви так пишете, ніби в світі є тільки кейс Преторії і Києва. А я бачу, що загалом "благополучність" у великих містах поступово зростає, райони, що були колись просто анекдотичними в плані неблагополучності, наразі досить спокійні.
я пишу, опонуючи вашій думці про "покращення благополучності прилеглих районів" ... на гілці неодноразово зазначали, що відсоток бидла в містах зростає внаслідок маргіналізації густозаселених районів, у т.ч. - промислових в минулому, та притоку малозабезпечених з регіонів у пошуках легкого життя, яким купівля в центрі недоступна. Поділ вам у приклад, який наприкінці 2000-х був абсолютно спокійним посеред ночі, а зараз на Сагайдачного і поблизу Могилянки - щовихідного бої без правил. "Анекдотична" Троя розбудувалась із пострадянської і залишилась таким же анекдотичним /сємки є?/ заповідником. Про Борщагу в районі Обойного і до колібріса - буваю там часто проїздом і інколи ногами - сум сумний, хоч там ТТ з Грушевського9а побудуйте. Нащадки вчорашнього бидла ніколи не стануть ілітою. Це у Леніна так можна було ... Усі більш/менш адекватні звідти втекли. Ніколи маргінальне оточення не потягнеться до оазису "Европи", швидше анклав "Европи" маргіналізується до рівня оточення.