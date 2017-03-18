RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8649865086518652>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:19

  kingkongovets написав:левобережка и русановка

Зображення

КТ таки как цукат на торте :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30076
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:"анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы

Фейс, тут швидше дійсно аналогія з Преторією після листопада 1993-го ... там теж нащадки бурів намагались жити за парканами. Чим завершилось, думаю, знаєте.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1740
З нами з: 27.02.19
Подякував: 696 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:25

  stas_rst написав:
  Faceless написав:"анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы

Фейс, тут швидше дійсно аналогія з Преторією після листопада 1993-го ... там теж нащадки бурів намагались жити за парканами. Чим завершилось, думаю, знаєте.

Ви так пишете, ніби в світі є тільки кейс Преторії і Києва. А я бачу, що загалом "благополучність" у великих містах поступово зростає, райони, що були колись просто анекдотичними в плані неблагополучності, наразі досить спокійні.
І ще цікаво - якщо заборонити "закриті" території ЖК, це що, якось покращить ситуацію в них і в районах, де вони знаходяться? Може, і двері не зачиняти, "нащо ізолюватися від навколишніх за сталевими дверима"? Всім ж мабуть тоді стане краще?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30076
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:37

  Мизантрóп написав:Москва Сити недавно :shock:


Вчера на дваче было:

Зображення

PS: 9 м2 - это еще кавалирка, или уже чулан?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11234
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2565 раз.
Подякували: 5607 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:40

  zРадио написав:..
PS: 9 м2 - это еще кавалирка, или уже чулан?

это стандартная квартира для Токио и Шанхая. У русских, как вы поняли поток понаехов отнюдь не исчерпался, но к ним прут и со Средней Азии. У нас вся надежда на Винницу, Черкассы, Житомир и Полтаву
sequence
 
Повідомлень: 5851
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ви так пишете, ніби в світі є тільки кейс Преторії і Києва. А я бачу, що загалом "благополучність" у великих містах поступово зростає, райони, що були колись просто анекдотичними в плані неблагополучності, наразі досить спокійні.

я пишу, опонуючи вашій думці про "покращення благополучності прилеглих районів" ... на гілці неодноразово зазначали, що відсоток бидла в містах зростає внаслідок маргіналізації густозаселених районів, у т.ч. - промислових в минулому, та притоку малозабезпечених з регіонів у пошуках легкого життя, яким купівля в центрі недоступна.
Поділ вам у приклад, який наприкінці 2000-х був абсолютно спокійним посеред ночі, а зараз на Сагайдачного і поблизу Могилянки - щовихідного бої без правил. "Анекдотична" Троя розбудувалась із пострадянської і залишилась таким же анекдотичним /сємки є?/ заповідником. Про Борщагу в районі Обойного і до колібріса - буваю там часто проїздом і інколи ногами - сум сумний, хоч там ТТ з Грушевського9а побудуйте. Нащадки вчорашнього бидла ніколи не стануть ілітою. Це у Леніна так можна було ... Усі більш/менш адекватні звідти втекли.
Ніколи маргінальне оточення не потягнеться до оазису "Европи", швидше анклав "Европи" маргіналізується до рівня оточення.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1740
З нами з: 27.02.19
Подякував: 696 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:52

  zРадио написав:
  Мизантрóп написав:Москва Сити недавно :shock


Вчера на дваче было:

Зображення

PS: 9 м2 - это еще кавалирка, или уже чулан?

Все нормас! :mrgreen:
Я, на 9м2, сім'єю з трьох чол., жив пару років - і вижив! :mrgreen:
Так що своїм смартом 27м2, який буду здавати наступної осені - це просто буду балувати своїх орендарів! :mrgreen:
Я вже їм трохи заздрю... :roll: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 18.03.21
Подякував: 43 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:54

  stas_rst написав:..
Ніколи маргінальне оточення не потягнеться до оазису "Европи", швидше анклав "Европи" маргіналізується до рівня оточення.

не сгущайте краски. Дворники с машины у меня последние 9 лет не тырили )))
sequence
 
Повідомлень: 5851
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:55

  stas_rst написав:
  Faceless написав:"анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы

Фейс, тут швидше дійсно аналогія з Преторією після листопада 1993-го ... там теж нащадки бурів намагались жити за парканами. Чим завершилось, думаю, знаєте.

Яка ще Преторія???? Який апартеїд, які гетто??? Думаєте, ківи, кролі та інші укро-їлітчики - про це знають???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22337
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:не сгущайте краски. Дворники с машины у меня последние 9 лет не тырили )))

у вас хороший зварювальний апарат :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1740
З нами з: 27.02.19
Подякував: 696 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8649865086518652>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2149, 2150, 2151
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21504 3936999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 12:04
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 67, 68, 69
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
685 341496
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 06:23
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49895
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1335)
05.10.2021 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.