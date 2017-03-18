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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:25
"Уважаемый редактор!
Frant написав:
Укро-їліта (подібно московитами, з якими у неї кровне 300-річне родство) - намагається максимально дистанціюватись від свого народа.
Типу, народ поганий, селяни і пастухи, а їліта, всі ці клоуни, ківи та інші зелебобіки - вони працелюбні, розумні і хочуть "пачесному".
Может, лучше — про реактор?
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! Год подряд ..."
(с)
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:49
rjkz написав:
В общем, Варшавский блок распался давно, а совок в мозгах остался.
К своему стыду, должен признаться, что никогда не был в Чехии.
Было как-то намерение в Прагу съездить туристом, да все "руки не доходят".
Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.
И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.
Не верю что для Вас это имеет большое значение. Виталий Кличко - первый мэр, который серьезно занимается созданием таких площадок и мест отдыха для всех без исключения киевлян. Да, пусть не на каждом углу и целыми микрорайонами площадок как в Нью Йорке (
), но несравнимо по масштабам ни с одним мэром до него. И при этом "он плохой - все украл".
Опять же, Никонов делает такое хотя бы для жильцов своих комплексов. Но при этом он плохой застройщик - торгует концептуальным говноблоком дорого. Хороший застройщик, я так понимаю, это тот, который построил АППС Люкс. Не скинете нам фотку спортивного комплекса, раскинувшегося рядом с ним и построенного хорошим застройщиком?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:51
antey1969 написав: Faceless написав: rjkz написав:
Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором.
Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.
При чем тут комплексы. Людям нравится ухоженная территория, ограниченная от нежелательного контингента - причем всем людям, в любой стране (разница только локализации и концентрации этого контингента). В более состоятельных странах и благополучных городах это выражается в сегментации по районам, у нас - в территориях отдельных ЖК. При благоприятном развитии событий "анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы.
Вы же себе ремонт делали с дорогими материалами для своего физического и душевного комфорта, а не для того, чтобы перед соседями понтоваться о своей узбешности? Тут та же ситуация с ЖК, только чуть большего масштаба.
Пока "благополучные" районы из отдельных островных ЖК сформируются, зазаборные прелести с видами окно в окно потеряют свою модность, стремительно смещаясь в сегмент шлака.
Нельзя быть немножко беременным. Если контингент бродит по округе, то запах обсиканого после употребления пиваса забора будет витать и на территории самого ЖК
Ну да, поэтому надо жить в говне и не высовываться.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:52
С ноября индексы могут показать обвал. Или некоторое проседание.
Заглянул в группу Аркады. В конце месяца обещают открыть переуступки и на рынок могут выплеснуться панические продажи однушек по цене нового Рено Логана.
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Vlad442
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:01
Frant
я оцінюю не їх рівень інтелекту, а стартовий капітал і поточний рівень матеріального забезпечення, у т.ч. - в розрізі сім"ї, коли один працюючий, дружина в декреті з однією/двома дітьми. Живу серед таких, де 90% мешканців - молоді сім"ї віком до 35 років. В подальшому ці люди завдяки своєму інтелекту заробляють на краще і перебираються ближче до інфраструктури. Таких - значна частка.
Сподіваюсь, пан мене зрозумів правильно?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:04
Vlad442 написав:
С ноября индексы могут показать обвал. Или некоторое проседание.
Заглянул в группу Аркады. В конце месяца обещают открыть переуступки и на рынок могут выплеснуться панические продажи однушек по цене нового Рено Логана.
ничем не удивили.
У б/Укрбуда есть группа в Вайбере, где днями и ночами переуступают недостроенный шлак по цене в среднем 900 баксов/м2.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:06
Сейчас переуступить невозможно, поэтому недостроев нет на ОЛХ. Когда переуступки откроют, на ОЛХ выйдет несколько сот квартир по бросовым ценам, что ударит по индексам.
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Vlad442
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:07
Frant ви багато пишете на цій та інших гілках ... а можна коротко вашу історію успіху, яка дозволяє вам робити доволі категоричні заяви і залишатись у сферичному коконі понад/осторонь "іліти і бидла" ?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:25
Vlad442 написав:
Сейчас переуступить невозможно, поэтому недостроев нет на ОЛХ. Когда переуступки откроют, на ОЛХ выйдет несколько сот квартир по бросовым ценам, что ударит по индексам.
как тут говорят, не квартир, а фьючерсов, притом с неизвестной датой поставки. Честно говоря, вот что-что а этот фактор не считаю существенным
не знаю, кто там и шо, но у меня нет знакомых вложиться хз куда с неясной перспективой. За любые деньги
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:34
stas_rst написав:
на гілці неодноразово зазначали, що відсоток бидла в містах зростає внаслідок маргіналізації густозаселених районів, у т.ч. - промислових в минулому, та притоку малозабезпечених з регіонів у пошуках легкого життя, яким купівля в центрі недоступна.
А я тут не можу погодитися, як на мене - навпаки, поступово знижується. Троя та Борщага сьогодні не ті, що були 20-30 років тому, як і умовний ХТЗ в Харкові, те ж стосується і багатьох облцентрів
stas_rst написав:
"Анекдотична" Троя розбудувалась із пострадянської і залишилась таким же анекдотичним /сємки є?/ заповідником.
Зокрема і тут не можу погодитися, я хоч там і не живу, але загалом як на мене район став куди спокійніший. Певен, те саме й з Теремками і ще багато де
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Faceless
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