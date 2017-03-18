rjkz написав:

В общем, Варшавский блок распался давно, а совок в мозгах остался.К своему стыду, должен признаться, что никогда не был в Чехии.Было как-то намерение в Прагу съездить туристом, да все "руки не доходят".Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.