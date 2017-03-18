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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8651865286538654>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:36

  Faceless написав:
  stas_rst написав:на гілці неодноразово зазначали, що відсоток бидла в містах зростає внаслідок маргіналізації густозаселених районів, у т.ч. - промислових в минулому, та притоку малозабезпечених з регіонів у пошуках легкого життя, яким купівля в центрі недоступна.

А я тут не можу погодитися, як на мене - навпаки, поступово знижується. Троя та Борщага сьогодні не ті, що були 20-30 років тому, як і умовний ХТЗ в Харкові, те ж стосується і багатьох облцентрів
  stas_rst написав:"Анекдотична" Троя розбудувалась із пострадянської і залишилась таким же анекдотичним /сємки є?/ заповідником.
Зокрема і тут не можу погодитися, я хоч там і не живу, але загалом як на мене район став куди спокійніший. Певен, те саме й з Теремками і ще багато де

Київ став багатшим за останні 5 років, факт. Саме тому й ціни КРЖн поперли вгору
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франт, я ж написав - грошей. Усе банально.
А ви не відповіли про своє позиціонування у соціумі :)
Просто і коротко - до кого ви себе відносите ? Без зазначення статків нехай. Ким ви себе почуваєте ?
Варіанти: Еліта / інтелігенція / нащадок древнього шляхетського ролу / роб.клас / маргінал / ваш варіант
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Если контингент бродит по округе, то запах обсиканого после употребления пиваса забора будет витать и на территории самого ЖК

И как, витает? Интересовались у жителей КТ, ФТ и пр? Неужели они там как в бастионе, вокруг которого - рыгающие и сикающие зомби, прям как в Resident Evil?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:41

  stas_rst написав:Frant ви багато пишете на цій та інших гілках ... а можна коротко вашу історію успіху, яка дозволяє вам робити доволі категоричні заяви і залишатись у сферичному коконі понад/осторонь "іліти і бидла" ?

Люто плюсую! :D
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Успіх написав:
  stas_rst написав:Frant ви багато пишете на цій та інших гілках ... а можна коротко вашу історію успіху, яка дозволяє вам робити доволі категоричні заяви і залишатись у сферичному коконі понад/осторонь "іліти і бидла" ?

Люто плюсую! :D

Самые тому я давно нічого не пишу про себе.

Цікавляться моїми статками і досягнення - саме успішні і доляреки. Тобто селяни, пастухи, сантехніки та інші ківи.
Франт, фіг з тими статками, ким ви себе відчуваєте / ким є за статусом у суспільстві.
На ваше запитання про мотиви покупок в іпенях я відповів максимально відверто!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://texty.org.ua/fragments/104616/z ... y-grafiki/
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:08

  Faceless написав:https://texty.org.ua/fragments/104616/zhytlo-v-kyyevi-j-navkolo-prodovzhuye-dorozhchaty-grafiki/


Новітні міста-привиди у Китаї: ознака того, що бульбашка нерухомості скоро лусне? (відео)
https://texty.org.ua/fragments/30344/No ... rom=104616

Нас китайці ще в 2011 попередили
Як і ЗРадіо. СКОРО!
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тогда когда до людей дойдет что не выгодно покупать в украине за такие деньги
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:10

  Первый написав:
  Faceless написав:https://texty.org.ua/fragments/104616/zhytlo-v-kyyevi-j-navkolo-prodovzhuye-dorozhchaty-grafiki/


Новітні міста-привиди у Китаї: ознака того, що бульбашка нерухомості скоро лусне? (відео)
https://texty.org.ua/fragments/30344/No ... rom=104616

Нас китайці ще в 2011 попередили
Як і ЗРадіо. СКОРО!


А кажуть, що китайцям нема де жити)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:15

  Феодал написав:тогда когда до людей дойдет что не выгодно покупать в украине за такие деньги

ще недовго чекати
https://news.finance.ua/ua/news/-/501499/borotba-za-resursy-vzhe-pochalasya-u-bloomberg-prognozuyut-globalnu-svitovu-kryzu

прийдеться ще раз друканути баблішка, щоб затушити пожар бензином.
flyman
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