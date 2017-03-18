Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:на гілці неодноразово зазначали, що відсоток бидла в містах зростає внаслідок маргіналізації густозаселених районів, у т.ч. - промислових в минулому, та притоку малозабезпечених з регіонів у пошуках легкого життя, яким купівля в центрі недоступна.
А я тут не можу погодитися, як на мене - навпаки, поступово знижується. Троя та Борщага сьогодні не ті, що були 20-30 років тому, як і умовний ХТЗ в Харкові, те ж стосується і багатьох облцентрів
stas_rst написав:"Анекдотична" Троя розбудувалась із пострадянської і залишилась таким же анекдотичним /сємки є?/ заповідником.
Зокрема і тут не можу погодитися, я хоч там і не живу, але загалом як на мене район став куди спокійніший. Певен, те саме й з Теремками і ще багато де
Київ став багатшим за останні 5 років, факт. Саме тому й ціни КРЖн поперли вгору
Франт, я ж написав - грошей. Усе банально. А ви не відповіли про своє позиціонування у соціумі Просто і коротко - до кого ви себе відносите ? Без зазначення статків нехай. Ким ви себе почуваєте ? Варіанти: Еліта / інтелігенція / нащадок древнього шляхетського ролу / роб.клас / маргінал / ваш варіант
stas_rst написав:Frant ви багато пишете на цій та інших гілках ... а можна коротко вашу історію успіху, яка дозволяє вам робити доволі категоричні заяви і залишатись у сферичному коконі понад/осторонь "іліти і бидла" ?
stas_rst написав:Frant ви багато пишете на цій та інших гілках ... а можна коротко вашу історію успіху, яка дозволяє вам робити доволі категоричні заяви і залишатись у сферичному коконі понад/осторонь "іліти і бидла" ?
Люто плюсую!
Самые тому я давно нічого не пишу про себе.
Цікавляться моїми статками і досягнення - саме успішні і доляреки. Тобто селяни, пастухи, сантехніки та інші ківи.
Франт, фіг з тими статками, ким ви себе відчуваєте / ким є за статусом у суспільстві. На ваше запитання про мотиви покупок в іпенях я відповів максимально відверто!