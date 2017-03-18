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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 жов, 2021 13:21
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Faceless
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:28
Феодал написав:
тогда когда до людей дойдет что не выгодно покупать в украине за такие деньги
Так альтернативи бетону в Україні - нема!©
Підкреслюю - "альтернативи бетону", саме бетону, а не всякі там крипти/форекс і інша лобуда.
(Найбільш наближена альтернатива - це депо, але наразі, % по долярах - нульові, а по гривні - нема віри/довіри їй)
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:33
Faceless написав:
Капут. Китайці вже й тут хороводять…
Це знак
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:20
Успіх написав: Феодал написав:
тогда когда до людей дойдет что не выгодно покупать в украине за такие деньги
Так альтернативи бетону в Україні - нема!©
Підкреслюю - "альтернативи бетону", саме бетону, а не всякі там крипти/форекс і інша лобуда.
(Найбільш наближена альтернатива - це депо, але наразі, % по долярах - нульові, а по гривні - нема віри/довіри їй)
с такими ценами надежнее инвестировать в жилье в нормальных странах, 3к евро квадрат ну это же с ремонтом
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_Klim
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:24
Frant Ви вперто відходите від суті і модери вас труть за монологи доктора Моро ... ще раз повторю зрозумілою вам мовою і завершую офтоп. Все решта вважатиму банальним відходом від суті.
Зауважте, з максимальною до вас лояльністю.
Без зазначення власних статків і історії генезису. Просто і коротко - до якого прошарку українського/іншого соціуму ви себе відносите або ким ви себе відчуваєте/вважаєте ?
Варіанти: Еліта / інтелігенція / нащадок древнього шляхетського ролу / роб.клас / маргінал / ваш варіант
ПС. На ваше запитання про мотиви покупок в іпенях, де я сам мешкаю, я відповів максимально відверто!
Можна в ПП, я тоді розумітиму, хто мій візаві.
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stas_rst
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:24
_Klim написав: Феодал написав:
тогда когда до людей дойдет что не выгодно покупать в украине за такие деньги
с такими ценами надежнее инвестировать в жилье в нормальных странах, 3к евро квадрат ну это же с ремонтом
наконец то практики подтянулись на ветку
подскажите куда уже инвестировали?
поделитесь реальными кейсами
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:03
от навіщо терти зізнання НАДлюдини-нью-Арія ...
він півдня це з себе вимучував, опустився до рівня Евересту з хмар ...
ех, бездушні ви, модери, нема на вас Бога
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stas_rst
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