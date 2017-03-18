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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8651865286538654

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:28

За крок до перевороту думок©

  Феодал написав:тогда когда до людей дойдет что не выгодно покупать в украине за такие деньги

Так альтернативи бетону в Україні - нема!© :D
Підкреслюю - "альтернативи бетону", саме бетону, а не всякі там крипти/форекс і інша лобуда.
(Найбільш наближена альтернатива - це депо, але наразі, % по долярах - нульові, а по гривні - нема віри/довіри їй) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:33

  Faceless написав:



Капут. Китайці вже й тут хороводять…
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:20

  Успіх написав:
  Феодал написав:тогда когда до людей дойдет что не выгодно покупать в украине за такие деньги

Так альтернативи бетону в Україні - нема!© :D
Підкреслюю - "альтернативи бетону", саме бетону, а не всякі там крипти/форекс і інша лобуда.
(Найбільш наближена альтернатива - це депо, але наразі, % по долярах - нульові, а по гривні - нема віри/довіри їй) :mrgreen:

с такими ценами надежнее инвестировать в жилье в нормальных странах, 3к евро квадрат ну это же с ремонтом :D
_Klim
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:24

Frant Ви вперто відходите від суті і модери вас труть за монологи доктора Моро ... ще раз повторю зрозумілою вам мовою і завершую офтоп. Все решта вважатиму банальним відходом від суті.
Зауважте, з максимальною до вас лояльністю.

Без зазначення власних статків і історії генезису. Просто і коротко - до якого прошарку українського/іншого соціуму ви себе відносите або ким ви себе відчуваєте/вважаєте ?
Варіанти: Еліта / інтелігенція / нащадок древнього шляхетського ролу / роб.клас / маргінал / ваш варіант
ПС. На ваше запитання про мотиви покупок в іпенях, де я сам мешкаю, я відповів максимально відверто!
Можна в ПП, я тоді розумітиму, хто мій візаві.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:24

  _Klim написав:
  Феодал написав:тогда когда до людей дойдет что не выгодно покупать в украине за такие деньги


с такими ценами надежнее инвестировать в жилье в нормальных странах, 3к евро квадрат ну это же с ремонтом :D

наконец то практики подтянулись на ветку
подскажите куда уже инвестировали?
поделитесь реальными кейсами
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:03

от навіщо терти зізнання НАДлюдини-нью-Арія ...
він півдня це з себе вимучував, опустився до рівня Евересту з хмар ...
ех, бездушні ви, модери, нема на вас Бога :)
stas_rst
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