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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 жов, 2021 15:44
Faceless
В этом видео "Покупать ли квартиру в 2021? Что происходит с рынком недвижимости в Украине" весьма смелые высказывания.
Начиная с трактования закона спроса/предложения как "чем больше спрос тем больше предложение".
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:02
rjkz написав:
Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.
И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.
Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.
И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.
Да, в НЙ есть общественные малюсенькие скверики с лавочками, детские и спортивные площадки. Но у меня на Подоле они тоже есть. К тому же на Подоле имеются еще и придомовые дворы, чего практически нет в НЙ. Вы их правда превратили в парковки для своих ржавых корыт, но я надеюсь Кличко вам обломает рога и приучит к культуре. А в НЙ часто вход в дом прямо с тротуара, и всё, даже без ваших лавочек для бабулек, без деревца и газона, мамке негде с коляской остановиться и постоять ...
Что касается закрытых двориков, то их там тоже есть для приличных джентльменов и мадам. Я рассказывал уже тут, что жил недалеко от дома, в котором жила Джулия Робертс - пересечение 3-й ав. и типа 20-й (?) улицы. У них в доме был малюсенький райский дворик, в который она постоянно выходила посидеть среди красивых заморских деревьев, кустиков и цветочков. Выход во дворик только из дома с консьержем. За красивым забором из металлических прутьев, как у меня вокруг закрытого дворика во ФК-2, только повыше. Так что всё как у нас. Приличные люди общественные места не посещают, и потому в дома без прайвеси не селятся. Во многих новых домах такие райские садики с басейном сейчас обустраивают на крыше. Понятно, на крышу дома чужой не попадет.
Вот и мы тоже подходим к этапу, когда выбирая квартиру, начинаем думать не только о локейшен, а и что будет рядом с моим домом.
Мотайте эту новеллу на ус.
Обязательно с закрытым двориком!
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:05
Vlad442 написав:
С ноября индексы могут показать обвал. Или некоторое проседание.
Заглянул в группу Аркады. В конце месяца обещают открыть переуступки и на рынок могут выплеснуться панические продажи однушек по цене нового Рено Логана.
В преддверии объявления Аркады банкротом зимой-весной 2020-го объявлений о переуступках однушек по ценам <20к уже была масса. Так что если мы увидим "синтетическое" снижение индексной цены в связи с наличием этого фактора, значит его отсутствие стимулировало такой же "синтетический" рост индексной цены начиная с осени 2020-го.
Вряд ли вас устроит эта логика... так стоит ли подстилать соломку?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:11
rjkz написав:
Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.
И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.
Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.
И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.
Яка феєрична маячня, ви в NY скільки жили, тобто щоб реально жити а не туристом погуляти? І в якому районі?
В середньому NY - клоака набагато гірші за Київа, і це при величезних цінах на недвигу і оренду навіть в єбенях. Будь-які чорні нецентральних райони ночами куди небезпечніше Борщагі з Троєю. Багато де до сих пір погано вивозять сміття, запахи-щури, старі будинки що майже розвалюються і взимку там дико холодно і т.д. І зараз ще нормально, років 20-30 тому було набагато гірше, слава Кочу і Джуліані.
Дитячі майданчики на цілий мікрорайон? Взагалі не пригадаю чесно кажучи, можна адресу? Не ну, наприклад центральний парк це дуже круте місце але то скоріше як виняток.
Та й багатоповерхівок для люмпенів в принципі теж вистачає, тільки вони називаються проджекти і паркан треба ставити швидше від них, ніж навпаки.
Нерівність між багатими і бідними в США, +особливо в NY - НАБАГАТО більша, ніж в Києві/Україні. І статистично, і психологічно. У нас просто рівноправний совок в порівнянні.
А ось Європа звичайно так, зовсім інша справа, хоча і вона дуууже різна.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:12
Faceless написав: rjkz написав:
Резервация для узбешных, которые боятся нос высунуть за пределы ЖК, где за забором реальный Киев, а не Европа, где они, очевидно, хотели-бы жить, но купили по цене Европы резервацию за забором.
Я так понимаю, у людей комплексы и на них никонов сыграл.
При чем тут комплексы. Людям нравится ухоженная территория, ограниченная от нежелательного контингента - причем всем людям, в любой стране (разница только локализации и концентрации этого контингента). В более состоятельных странах и благополучных городах это выражается в сегментации по районам, у нас - в территориях отдельных ЖК. При благоприятном развитии событий "анклавы" таких ЖК могут сформировать "благополучные" кварталы и районы.
Вы же себе ремонт делали с дорогими материалами для своего физического и душевного комфорта, а не для того, чтобы перед соседями понтоваться о своей узбешности? Тут та же ситуация с ЖК, только чуть большего масштаба.
да всё он понимает, и касательно цены на жилье в Европе тоже
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:25
stas_rst написав:
Поділ вам у приклад, який наприкінці 2000-х був абсолютно спокійним посеред ночі, а зараз на Сагайдачного і поблизу Могилянки - щовихідного бої без правил. "Анекдотична" Троя розбудувалась із пострадянської і залишилась таким же анекдотичним /сємки є?/ заповідником. Про Борщагу в районі Обойного і до колібріса - буваю там часто проїздом і інколи ногами - сум сумний, хоч там ТТ з Грушевського9а побудуйте. Нащадки вчорашнього бидла ніколи не стануть ілітою. Це у Леніна так можна було ... Усі більш/менш адекватні звідти втекли.
Ніколи маргінальне оточення не потягнеться до оазису "Европи", швидше анклав "Европи" маргіналізується до рівня оточення.
Та годі, ніколи Поділ не був спокійним, клоака середньої паршивості в якій просто зараз масово молодь тусіт, алкашка-наркота, звідси і бійки. У 90-х пам'ятаєте що там було? Головне місце бандитських розборок, регулярно когось укладали. Та й супер-елітна Бессарабка наприклад зараз теж рай для бомжів.
Точкова забудова - то є насправді благо в цьому плані, у нас вже навряд чи з'являться зовсім вже люмпенські райони завдяки їй. Будуть просто погані і хороші як зараз + переоцінений центр. Приблизно як в Європі, ну тобто в типової Східній Європі.
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