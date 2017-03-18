Faceless
В этом видео "Покупать ли квартиру в 2021? Что происходит с рынком недвижимости в Украине" весьма смелые высказывания.
Начиная с трактования закона спроса/предложения как "чем больше спрос тем больше предложение".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 жов, 2021 15:44
Faceless
В этом видео "Покупать ли квартиру в 2021? Что происходит с рынком недвижимости в Украине" весьма смелые высказывания.
Начиная с трактования закона спроса/предложения как "чем больше спрос тем больше предложение".
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:02
Да, в НЙ есть общественные малюсенькие скверики с лавочками, детские и спортивные площадки. Но у меня на Подоле они тоже есть. К тому же на Подоле имеются еще и придомовые дворы, чего практически нет в НЙ. Вы их правда превратили в парковки для своих ржавых корыт, но я надеюсь Кличко вам обломает рога и приучит к культуре. А в НЙ часто вход в дом прямо с тротуара, и всё, даже без ваших лавочек для бабулек, без деревца и газона, мамке негде с коляской остановиться и постоять ...
Что касается закрытых двориков, то их там тоже есть для приличных джентльменов и мадам. Я рассказывал уже тут, что жил недалеко от дома, в котором жила Джулия Робертс - пересечение 3-й ав. и типа 20-й (?) улицы. У них в доме был малюсенький райский дворик, в который она постоянно выходила посидеть среди красивых заморских деревьев, кустиков и цветочков. Выход во дворик только из дома с консьержем. За красивым забором из металлических прутьев, как у меня вокруг закрытого дворика во ФК-2, только повыше. Так что всё как у нас. Приличные люди общественные места не посещают, и потому в дома без прайвеси не селятся. Во многих новых домах такие райские садики с басейном сейчас обустраивают на крыше. Понятно, на крышу дома чужой не попадет.
Вот и мы тоже подходим к этапу, когда выбирая квартиру, начинаем думать не только о локейшен, а и что будет рядом с моим домом.
Мотайте эту новеллу на ус. Обязательно с закрытым двориком!
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:05
В преддверии объявления Аркады банкротом зимой-весной 2020-го объявлений о переуступках однушек по ценам <20к уже была масса. Так что если мы увидим "синтетическое" снижение индексной цены в связи с наличием этого фактора, значит его отсутствие стимулировало такой же "синтетический" рост индексной цены начиная с осени 2020-го.
Вряд ли вас устроит эта логика... так стоит ли подстилать соломку?
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:11
Яка феєрична маячня, ви в NY скільки жили, тобто щоб реально жити а не туристом погуляти? І в якому районі?
В середньому NY - клоака набагато гірші за Київа, і це при величезних цінах на недвигу і оренду навіть в єбенях. Будь-які чорні нецентральних райони ночами куди небезпечніше Борщагі з Троєю. Багато де до сих пір погано вивозять сміття, запахи-щури, старі будинки що майже розвалюються і взимку там дико холодно і т.д. І зараз ще нормально, років 20-30 тому було набагато гірше, слава Кочу і Джуліані.
Дитячі майданчики на цілий мікрорайон? Взагалі не пригадаю чесно кажучи, можна адресу? Не ну, наприклад центральний парк це дуже круте місце але то скоріше як виняток.
Та й багатоповерхівок для люмпенів в принципі теж вистачає, тільки вони називаються проджекти і паркан треба ставити швидше від них, ніж навпаки.
Нерівність між багатими і бідними в США, +особливо в NY - НАБАГАТО більша, ніж в Києві/Україні. І статистично, і психологічно. У нас просто рівноправний совок в порівнянні.
А ось Європа звичайно так, зовсім інша справа, хоча і вона дуууже різна.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:12
да всё он понимает, и касательно цены на жилье в Европе тоже
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:25
Та годі, ніколи Поділ не був спокійним, клоака середньої паршивості в якій просто зараз масово молодь тусіт, алкашка-наркота, звідси і бійки. У 90-х пам'ятаєте що там було? Головне місце бандитських розборок, регулярно когось укладали. Та й супер-елітна Бессарабка наприклад зараз теж рай для бомжів.
Точкова забудова - то є насправді благо в цьому плані, у нас вже навряд чи з'являться зовсім вже люмпенські райони завдяки їй. Будуть просто погані і хороші як зараз + переоцінений центр. Приблизно як в Європі, ну тобто в типової Східній Європі.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:56
Многое уже изменилось. Старый бандитский Подол выселили. Въезжают сейчас туда исключительно заможни паны. Могилянка - место концентрации золотой молодежи. Сагайдачного, Ричковый и Контрактову превратили в тусовку для туристов и законопослушной публики. Движуха круглую ночь. Сейчас все спокойно.
Додано: Вів 05 жов, 2021 17:52
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".
Наразі триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі, де метро проходитиме під землею. Також уже будують два тунелі для майбутньої станції "Райдужна". Загалом перша ділянка включатиме шість станцій метро:
"Глибочицька" – з пересадкою на "Лук’янівську";
"Подільська" – з пересадкою на станцію метро "Тараса Шевченка";
"Суднобудівна";
"Труханів острів";
"Затока Десенка";
"Райдужна".
У КМДА розповідають, що вже практично побудовано в основних конструкціях три станції – "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенка", на черзі "Райдужна".
Раніше заступник міністра фінансів Олександр Кава заявляв, що першу ділянку метро на Троєщину можна запустити до 2024 року. Пізніше транспортні експекти розповіли про те, що, на їхню думку, насправді можна встигнути побудувати до цього терміну, а мер Кличко прокоментував, що будівництво метро на Троєщину триватиме ще 4-5 років, оскільки воно напряму пов'язане з будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту.
зы: кому интересно - свежий облет строительства подольского мостового перехода, хорошо видно как монтируют тоннели на садах
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