Додано: Вів 05 жов, 2021 16:02

rjkz написав: Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.

И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.

Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.

И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога. Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.

Да, в НЙ есть общественные малюсенькие скверики с лавочками, детские и спортивные площадки. Но у меня на Подоле они тоже есть. К тому же на Подоле имеются еще и придомовые дворы, чего практически нет в НЙ. Вы их правда превратили в парковки для своих ржавых корыт, но я надеюсь Кличко вам обломает рога и приучит к культуре. А в НЙ часто вход в дом прямо с тротуара, и всё, даже без ваших лавочек для бабулек, без деревца и газона, мамке негде с коляской остановиться и постоять ...Что касается закрытых двориков, то их там тоже есть для приличных джентльменов и мадам. Я рассказывал уже тут, что жил недалеко от дома, в котором жила Джулия Робертс - пересечение 3-й ав. и типа 20-й (?) улицы. У них в доме был малюсенький райский дворик, в который она постоянно выходила посидеть среди красивых заморских деревьев, кустиков и цветочков. Выход во дворик только из дома с консьержем. За красивым забором из металлических прутьев, как у меня вокруг закрытого дворика во ФК-2, только повыше. Так что всё как у нас. Приличные люди общественные места не посещают, и потому в дома без прайвеси не селятся. Во многих новых домах такие райские садики с басейном сейчас обустраивают на крыше. Понятно, на крышу дома чужой не попадет.Вот и мы тоже подходим к этапу, когда выбирая квартиру, начинаем думать не только о локейшен, а и что будет рядом с моим домом.Мотайте эту новеллу на ус.Обязательно с закрытым двориком!