Додано: Вів 05 жов, 2021 16:11

rjkz написав:

Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.

И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.

Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.

И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога. Зато в НЙ (с которым я тут уже всем надоел) такие площадки, равных которым я в Киеве не видел нигде. Для всех. "Бесдваздмездна, то есть даром" (с) Причем не одна, а можешь стоять на перекрестке и куда-бы ты ни пошел в 5-20 минут будет плейграунд. Причем, как правило, занимает по площади целый блок (расстояние между 2-мя стритами в одном направлении и между 2-мя эвенью в другом), что учитывая безумную цену земли в НЙ - просто расточительство какое-то. Сколько можно было концептуальных овноблоковых ЖК построить, а они площадки для детей. Для всех детей. Для любых детей. Детей богатых родителей и небогатых. Белых и небелых. Живущих в данном нейборхуде и залетных. Детей граждан, постоянных резидентов, туристов и нелегалов.И такой подход мне намного больше нравится. А не когда за высоким забором те, кто считает себя исключительней остальных, воспитывают себе подобных.Как ни странно, но это характерно для стран постсоветского блока. Где все были равными, но некоторые были ровней, а остальные с завистью мечтали стать партылитой, потом бандитами, потом судьями, прокурорами и пр. А в мире капиталистического неравенства, почему-то все люди равны.И только либо считает себя субстанцией второго сорта ТАМ, а в Украине строит из себя чуть-ли не полубога.

Яка феєрична маячня, ви в NY скільки жили, тобто щоб реально жити а не туристом погуляти? І в якому районі?В середньому NY - клоака набагато гірші за Київа, і це при величезних цінах на недвигу і оренду навіть в єбенях. Будь-які чорні нецентральних райони ночами куди небезпечніше Борщагі з Троєю. Багато де до сих пір погано вивозять сміття, запахи-щури, старі будинки що майже розвалюються і взимку там дико холодно і т.д. І зараз ще нормально, років 20-30 тому було набагато гірше, слава Кочу і Джуліані.Дитячі майданчики на цілий мікрорайон? Взагалі не пригадаю чесно кажучи, можна адресу? Не ну, наприклад центральний парк це дуже круте місце але то скоріше як виняток.Та й багатоповерхівок для люмпенів в принципі теж вистачає, тільки вони називаються проджекти і паркан треба ставити швидше від них, ніж навпаки.Нерівність між багатими і бідними в США, +особливо в NY - НАБАГАТО більша, ніж в Києві/Україні. І статистично, і психологічно. У нас просто рівноправний совок в порівнянні.А ось Європа звичайно так, зовсім інша справа, хоча і вона дуууже різна.