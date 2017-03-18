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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8653865486558656

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цікаві графічки на 3:20,
якщо взяти СРІ - РРІ, то "пробиваєм дно" і парапланіруєм далі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:10

  Vlad442 написав:Сейчас переуступить невозможно, поэтому недостроев нет на ОЛХ. Когда переуступки откроют, на ОЛХ выйдет несколько сот квартир по бросовым ценам, что ударит по индексам.


сданые квартиры? или воздух подтухший
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:27

  trololo написав:
  Vlad442 написав:Сейчас переуступить невозможно, поэтому недостроев нет на ОЛХ. Когда переуступки откроют, на ОЛХ выйдет несколько сот квартир по бросовым ценам, что ударит по индексам.


сданые квартиры? или воздух подтухший

Столица вроде хотела инвесторов Аркады поджать на 29й год они залупились
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