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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:59
цікаві графічки на 3:20,
якщо взяти СРІ - РРІ, то "пробиваєм дно" і парапланіруєм далі
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:10
Vlad442 написав:
Сейчас переуступить невозможно, поэтому недостроев нет на ОЛХ. Когда переуступки откроют, на ОЛХ выйдет несколько сот квартир по бросовым ценам, что ударит по индексам.
сданые квартиры? или воздух подтухший
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trololo
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:27
trololo написав: Vlad442 написав:
Сейчас переуступить невозможно, поэтому недостроев нет на ОЛХ. Когда переуступки откроют, на ОЛХ выйдет несколько сот квартир по бросовым ценам, что ударит по индексам.
сданые квартиры? или воздух подтухший
Столица вроде хотела инвесторов Аркады поджать на 29й год они залупились
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