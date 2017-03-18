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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8654865586568657>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цікаві графічки на 3:20,
якщо взяти СРІ - РРІ, то "пробиваєм дно" і парапланіруєм далі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:10

  Vlad442 написав:Сейчас переуступить невозможно, поэтому недостроев нет на ОЛХ. Когда переуступки откроют, на ОЛХ выйдет несколько сот квартир по бросовым ценам, что ударит по индексам.


сданые квартиры? или воздух подтухший
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:27

  trololo написав:
  Vlad442 написав:Сейчас переуступить невозможно, поэтому недостроев нет на ОЛХ. Когда переуступки откроют, на ОЛХ выйдет несколько сот квартир по бросовым ценам, что ударит по индексам.


сданые квартиры? или воздух подтухший

Столица вроде хотела инвесторов Аркады поджать на 29й год они залупились
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:03

  kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...

Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят? :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:08

  demichh написав:
  kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...

Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят? :(

Цікаво, чому метро під землею на лівому березі?
Там все можна простіше зробити наземним ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:22

  flyman написав:Цікаво, чому метро під землею на лівому березі?
Там все можна простіше зробити наземним ШРТ.

Оо, краще не розкривати цю тему, стільки вже списів поламано)

В цілому звичайний стандартний пиздйож, станції називали-переназивали сто разів, ну хоч трасування вже приблизно є. А "в конструкціях" - це значить під розв'язками запланували бетонні порожнечі, щоб не ламати в можливому далекому майбутньому.
Міст зрозуміло, через рік-два-три автомобільний рух таки пустять до Райдужній, а потім і на решту Трої. Але метро - навіть не мрійте, гроші там потрібні величезні і поки незрозуміло навіть приблизно де їх взяти.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:25

  demichh написав:
  kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...

Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят? :(

На Венік дві станції відклали ж до кінця 2023 року поки що? В цілому термін реальний, враховуючи скільки вже зроблено, можуть вкластися якщо не відбудеться нових катаклізмів(а вони обов'язково будуть).
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Виталий Кличко - первый мэр, который серьезно занимается созданием таких площадок и мест отдыха для всех без исключения киевлян. Да, пусть не на каждом углу и целыми микрорайонами площадок как в Нью Йорке ( :shock: ), но несравнимо по масштабам ни с одним мэром до него. И при этом "он плохой - все украл".
?

Опять (
Вот специально недавно ходил посмотреть чем же так восторгаются фанаты Кличка на Пейзажке и Наталке. На Пейзажке вообще грустно, несколько покоцанных скульптурок, одна кафешка с хачапури, куча каких-то недоделок, делать там особо нечего. Наталка обычный парк, правда ухоженный, так вообще-то должны все парки выглядеть. За те бабки, что туда вгрохали могло быть и получше.
Вывод один- Кличко вор.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:01

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Востаннє редагувалось plugatyrev в Вів 05 жов, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:02

  foxluck написав:Faceless
В этом видео "Покупать ли квартиру в 2021? Что происходит с рынком недвижимости в Украине" весьма смелые высказывания.
Начиная с трактования закона спроса/предложения как "чем больше спрос тем больше предложение".

тупой загон
plugatyrev
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