RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8654865586568657

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Цікаво

То що мені переказати їй?
Приютиш в цоколі, чи відмовиш? :D
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 18.03.21
Подякував: 44 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:05

  kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Наразі триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі, де метро проходитиме під землею. Також уже будують два тунелі для майбутньої станції "Райдужна". Загалом перша ділянка включатиме шість станцій метро:

"Глибочицька" – з пересадкою на "Лук’янівську";
"Подільська" – з пересадкою на станцію метро "Тараса Шевченка";
"Суднобудівна";
"Труханів острів";
"Затока Десенка";
"Райдужна".
У КМДА розповідають, що вже практично побудовано в основних конструкціях три станції – "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенка", на черзі "Райдужна".

Той хто не в курсі київських реалій може подумати з цього тексту, що тут регулярно нові станції здають :D
А в реалі за все керування найкращого мера ні однієї нової станції метро, ні однієї нової розвязки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 18.03.21
Подякував: 44 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8654865586568657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], RomaS і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2149, 2150, 2151
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21505 3937662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 12:52
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 67, 68, 69
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
685 341630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 06:23
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49906
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22929)
05.10.2021 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.