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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:05
kingkongovets написав:
Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".
Наразі триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі, де метро проходитиме під землею. Також уже будують два тунелі для майбутньої станції "Райдужна". Загалом перша ділянка включатиме шість станцій метро:
"Глибочицька" – з пересадкою на "Лук’янівську";
"Подільська" – з пересадкою на станцію метро "Тараса Шевченка";
"Суднобудівна";
"Труханів острів";
"Затока Десенка";
"Райдужна".
У КМДА розповідають, що вже практично побудовано в основних конструкціях три станції – "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенка", на черзі "Райдужна".
Той хто не в курсі київських реалій може подумати з цього тексту, що тут регулярно нові станції здають
А в реалі за все керування найкращого мера ні однієї нової станції метро, ні однієї нової розвязки.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 21:13
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